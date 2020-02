A Mercedes-Benz magyarországi érdekeltségei 2020-ban jó évre számítanak, arra alapozva, hogy globálisan nő az igény a kompakt autók iránt. A kecskeméti gyár teljes kapacitással fog dolgozni az idén, és egyre több elektromos modell érkezik - jelentették be a cégek vezetői szerdán Budapesten, évértékelő sajtótájékoztatón.

Reinhard Münster, a Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója arról számolt be, hogy a Mercedes márka 4503 autót értékesített a magyarországi új autópiacon tavaly, az előző évi 4018 darab után. A cég árbevétele meghaladta a 113 milliárd forintot, 4,2 százalékkal több volt a 2018. évinél.

A tavaly Magyarországon értékesített Mercedesek 18,5 százaléka a kecskeméti gyárban készült.

Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint a márka magyarországi kereskedői 200 elektromos és plugin-hibrid modellt adtak el, ez tette ki az eladások 4,2 százalékát. A márka kishaszonjármű-üzletága 16 százalékkal erősödött tavaly, és bővült a nagy haszonjárművek eladása is.

Mercedes-Benz CLA Coupé, Kecskemét

Reinhard Münster pozitív kilátásokat vetített előre 2020-ra, amit részint azzal támasztott alá, hogy a kompakt autók iránti globális kereslet változatlanul erős. Az idén öt új elektromos modellt hoz a piacra a márka, valamint érkeznek új plugin-hibrid modellek is.

Hangoztatta: a Mercedes-Benz elkötelezett az elektromos mobilitás iránt.

Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatása szerint Kecskeméten 190 ezer autót gyártottak, 3 új modell gyártását indították el 2019-ben. A cég nettó árbevétele 3,7 milliárd euró volt, 2,7 százalékkal nőtt 2018-hoz képest.

A kecskeméti gyár meghatározó szerepet tölt be a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatában. Olyan új gyártástechnológiákat alkalmaznak és tesztelnek, amelyeket később a termelési hálózat más telephelyei is átvesznek és alkalmaznak. Az ügyvezető kiemelte: 2020-ban a gyár termelési programja telített, az idén is teljes kapacitással fog működni.

A kecskeméti gyár 2020-ban már lépéseket tesz az elektromos járművek gyártásához vezető, több éven át tartó úton.

Forrás: MTI

A Mercedes G-osztályának terepen mutatott képességei egészen lenyűgözőek, ezt mutatja be az alábbi videó is, melyen egy 70 centi mély gázlón kelnek át vele.