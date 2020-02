A Ferrarit is érinti a koronavírus-járvány kitörése. A maranellói cégnek muszáj volt óvintézkedéseket tennie, miután a betegség Olaszországban is megjelent, 229 megbetegedés mellett 6 haláleset is köthető hozzá.

A betegség leginkább Lombardia és Veneto tartományokat érinti, de már Emilia-Romagnában is találtak 9 fertőzöttet.

A helyi hatóságok kérésére ezért a maranellói és modenai múzeumait bezárta a márka, illetve a fertőzés által érintett tartományokban lakó alkalmazottaik számára is kényszerszabadságot rendeltek el.

Emellett a gyárakon belül minden külső látogató érkezését betiltották, emellett a gyárlátogatásokat, és a nem kulcsfontosságú üzleti utakat is lefújták.

A helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik, ahogy sok másik cég is, és szükség esetén ennél drasztikusabb módszereket is bevethetnek.

A megszorítások akár a Forma-1 világbajnokságának pályáira utazó, Mattia Binotto vezette csapat dolgozóit is érintheti.

Jelenleg felmérik annak a lehetőségét, hogy a csapat mérnökei a gyárból, távmunkában segítsenek a versenyhétvégéken jelenlévőknek. A csapat például a stratégiát már ilyen módon, Olaszországból határozza meg Inaki Rueda vezetésével.

A Forma-1-szezon március 15-i, melbourne-i kezdete egyelőre nem forog veszélyben a Liberty Media szerint, azonban az április 19-i Kínai Nagydíjat már törölték, és jelen állás szerint egy későbbi időpontban lesz megrendezve.

