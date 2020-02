Nagyjából egy hét választ már el csak minket attól, hogy élőben is megtekinthessük a BMW első tisztán elektromos-meghajtású Gran Coupé modelljét, amelyről a Genfi Autószalonon rántja majd le a leplet a gyártó.

Az autógyártó közlése szerint egy dinamikus megjelenésű, modern, ám egyben elegánsan sportos megjelenésű autó érkezésére kell számítanunk, aminek praktikussága és tágassága egy négyajtós Gran Coupé jellemzőivel vetekszik.

Természetesen a modell legfőbb jellemzője a tisztán elektromos-hajtás lesz, ám nem szabad elmenni szó nélkül a teljesítménye mellett sem, ugyanis a villanymotorok által prezentált 530 lóerő konkrétan több, mint amivel a mai M3 és M4 modellek rendelkeznek.

"A BMW Concept i4 elhozza az elektromosságot a BMW hétköznapjaiba. A dizájn dinamikus, letisztult, elegáns, röviden: egy tökéletes BMW, amely zéró károsanyag-kibocsátással rendelkezik", nyilatkozta az újdonságról Adrian van Hooydonk, a tervezőrészleg alelnöke.

A legutóbbi teaser-videó nem árul el túl sok dolgot a design részleteiről, ám a forma egyértelműen a BMW-re jellemző, még akkor is, ha a hátsó részbe néhányan némi Mazdát is beleláthatnak.

A korábban már említett teljesítménynek köszönhetően nagyjából négy másodperc körüli 0-100-as sprintidő lesz megvalósítható, miközben a végsebesség az akkumulátorok kímélése miatt valahol 200 km/óra környékén lesz meghúzva.

A villanymotorok meghajtásáról egy 80 kWh kapacitású, nem kevesebb mint 550 kilogrammot nyomó akkumulátorcsomag fog gondoskodni, aminek köszönhetően a hatótávolság mértéke akár a 600 kilométert is elérheti. Ami magát a töltést illeti, természetesen lesz gyorstöltés-támogatás, aminek segítségével a 80%-os töltöttségi szint már 35 perc alatt elérhető lesz. Azoknak is van jó hírünk, akiknek csak hat percnyi idejük lesz a töltésre, ugyanis ennyi idő alatt akár 100 kilométer megtételére elegendő energia is bejuttatható lesz az áramforrásokba.

A BMW jövőre tervezi bemutatni az i4 sorozatgyártott változatát, amelynek elkészítésére Münchenben kerül majd sor az új 3-as sorozattal egyetemben. A Genfben bemutatott modell azonban már egy sorozatgyártáshoz nagyon közeli változat lesz, így mindenki képbe kerülhet azt illetően, hogy mivel is támadnak elektromos fronton a bajorok.

Megérkezett az első hivatalos videó a BMW Concept i4-ről, amely elkészülte után komoly fegyver lehet majd a bajor gyártó kezében.