Különleges vendéget látott vendégül a hétvégén Mexikóvárosban a BMW i Motorsport: a tisztán elektromos meghajtású formaautókat rajtrácsra állító ABB FIA Formula E február 15-i nagydíjának apropóján Brooklyn Beckham, a 12 millió Instagram-követővel bíró fotóművész-influenszer kapott megismételhetetlen lehetőséget arra, hogy exkluzív fényképeket készítsen a csütörtökön leleplezett BMW i8 Roadster Safety Car modellről. Beckham, aki tavaly már a Coachella Fesztiválon is kipróbálhatta a BMW i8 Roadstert (átlagos üzemanyag-fogyasztás: 2,0 liter / 100 km; kombinált energiafogyasztás: 14,5 kWh / 100 km; kombinált károsanyag-kibocsátás: 46 gramm / km), most a BMW i8 Roadster Safety Car volánja mögé is beülhetett. Interjúnkban a felejthetetlen élményről és az autófotózás kihívásairól mesélt.

Hogyan foglalná össze a mexikóvárosi élményeket?

Brooklyn Beckham: „Elképesztő élmény volt! Hálásan köszönöm a lehetőséget a BMW i Motorsportnak. Csütörtökön igazán egyedi helyszíneken forgathattunk: felejthetetlen élmény volt a BMW i8 Roadster Safety Car modellel dolgozni, amelyről szerintem igen szuper anyagot készítettünk. Pénteken arra is lehetőségem nyílt, hogy versenypályára vigyem az autót, majd Bruno Correia biztonságiautó-pilóta mellett ülve is kipróbálhattam.”

Milyen kihívásokat tartogat egy autó fotózása?

Brooklyn Beckham: „Tekintve, hogy ilyenkor nincs lehetőséged elkapni egy vissza nem térő pillanatot vagy egy maradandó emberi érzést, az autók fotózása nagyobb kihívásokat tartogat. Amikor emberekkel dolgozom, igyekszem elkapni a pillanatot, egy autó esetében azonban az egész környezetet kontextusba kell helyezni és minden technikai részletet ki kell emelni ahhoz, hogy a fénykép maradandó és egyedi legyen. Sokat számítanak a fénytörések, a színek, a fotózási szögek is. De ettől lesz az egész egyszerre kihívást jelentő és végtelenül izgalmas.”

Miként inspirálta a BMW i8 Roadster Safety Car rendhagyó dizájnja?

Brooklyn Beckham: „Felragyogott a szemem, amikor először megláttam. A BMW i8 Roadster Safety Car egy teljesen új dizájnt visel, amelyhez foghatót még soha nem láttam. Rendkívül izgalmas, lenyűgöző autó.”

A 2019-es Coachella Fesztiválon lehetősége nyílt kipróbálni a BMW i8 Roadstert, most pedig a műszaki alapjaira készült biztonsági autót is. Mi az, amit leginkább imád ebben a modellben?

Brooklyn Beckham: „A BMW i8 Roadster tökéletes autó volt számomra a fesztiválon. Kicsi, gyors és környezetbarát – ez a legfontosabb. A biztonsági autó mexikóvárosi vezetése pedig egy hihetetlen élmény volt számomra. Minden percét élveztem.”

Galéria: BMW i8 Formula E Safety Car

9 Fotó

A mexikóvárosi volt az első Formula E nagydíj, amelyre kilátogatott. Megtalálta, amit annyi ember imád az autóversenyzésben?

Brooklyn Beckham: „Amióta csak az eszemet tudom, versenyautók körül mozgok. Ezért is volt nagyon izgalmas, hogy a BMW-vel vehettem részt a mexikóvárosi futamon. És nem csalódtam. Fantasztikus élmény volt, a versenypályát az elektromos mobilitás hangulata járta át.”

A Formula E egy teljesen elektromos versenysorozat. Egy huszonéves számára, mint amilyen Ön is, mennyire menő az elektromos mobilitás?

Brooklyn Beckham: „Az elektromos autók egyszerűen hihetetlenek számomra. Az egész technológia, amelyre épülnek, lenyűgöző. De ami még ennél is fontosabb, hogy környezetbarátok, és ezt személy szerint nagyon szexinek találom.”

A BMW M, avagy a BMW motorsport részlege már évtizedek óta szállítja a németeknek a megbízható izomautókat. Az alábbi videóban egyik legújabb modelljük, az M2 CS mutatkozik be.