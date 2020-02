Nem tartott sokáig, két hete jelentette be a Renault, hogy még idén bemutatják a Twingo Z.E.-t, és már meg is van a hivatalos bemutató. A többi kisautóból lett elektromos kisautóhoz (Skoda Citigo, VW e-Up!, Seat Mii)hasonlóan az új Twingo is megtartja hagyományos meghajtású testvére ábrázatát.

Sőt, emellett a hátsókerék-meghajtást is megtartja, de az 1.0-literes szívó, és 0,9-literes turbó helyett egy villanymotort használva. A Twingo Z.E. így 81 lóerőt, és 160 Nm-es nyomatékot kínál, ezzel négy mp alatt gyorsul ötvenre, végsebessége 135 km/h.

Magyarán nem fogunk rekordokat döntögetni a Twingóval a Nürburgringen, de nem is ez a cél, hanem, hogy a Renault-nak is legyen egy megfizethetőbb városi autója. Ennek megfelelően a WLTP-szabvány szerint 250 km-t lehet vele városban megtenni egy töltéssel, de ez csak a városi szám, ha nem csak ott használja az ember, akkor 180-at.

Mindazonáltal érdemes megemlíteni, hogy például a Smart EQ ForFour kisebb, 17,6 kWh-s akkumulátora 140-153 km-re elég a nem olyan reális NEDC-szabvány szerint.

Ha az akku lemerül, egy sima házi konnektorban borzasztóan lassan, 13 és fél óra alatt lehet feltölteni, egy 3,7 kW-os Wallbox azonban már 8, egy 7,4 kW-os 4 órára csökkenti ezt.

A Renault rámutatott, hogy egy 11 kW-os töltőről két óra tíz perc ötről nyolcvan százalékra tölteni az autót, 22 kW-ról ez már alig több, mint egy óra.

Ahogy a gyártó nevezi, „a szuper városi autó” Twingo már a hetedik elektromos darab lesz a Renault kínálatában a Twizy, a Zoe, a Kangoo, a Master, a koreai piacon árult Samsung SM3 elektromos változatai, és a kínai K-ZE mellett.

Utóbbi akár Európába is megérkezhet, mivel a hírek szerint átmatricázva ő lesz a Dacia elektromos autója, erről a jövő heti Genfi Autószalonon többet tudunk majd.

