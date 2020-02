Az Autocar információi szerint nem az ID 4 SUV lesz a gyártó első olyan elektromos-hajtású SUV-ja, amely hamarosan kereskedésekbe kerül, ugyanis a Volkswagen nagyon közel áll ahhoz, hogy egy másik típust is útjára indítson.

A belső körökben ID Ruggdzz névre hallgató modell már csak az igazgatótanács zöld jelzésére vár, ha pedig ezt megkapja, már érkezhet is a BMW iX3 és Mercedes-Benz EQB páros riválisának szánt újdonság.

Úgy tudni, pozícióját és megjelenését tekintve teljesen más modellről van szó, mint az ID 4 esetében, itt ugyanis, mint arra a név is utal, egy strapabíróbb, akár terephasználatra is alkalmas elektromos autó legyártásában gondolkodik a Volkswagen.

A brit lap írása szerint mindez azt jelentheti, hogy drasztikus mértékben eltérő dizájnt kaphat az újdonság, aminek jellegzetességei között a dobozszerű forma, az emelt hasmagasság, a vízszintes motorháztető, a magasra nyúló, egyenes szélvédő és a szinte teljesen egyenes tető is megtalálható lesz.

Több kivitel

A modellnek egy további újdonsága is lehet, ugyanis a hírek szerint a C-oszlopba egy üvegpanel kerül, vagyis átláthatnak majd azon az utasok. A Volkswagen több vázlattal is rendelkezik már, az autót ötüléses valamint hosszított tengelytávú, hétüléses kivitelben is papírra vetették, amik közül utóbbira nyilván a kínai piac miatt volt szükség.

Amennyiben a jelenlegi hírek igaznak bizonyulnak, úgy további változatok is érkezhetnek, amik között egy magasabb hasmagassággal és tetőre szerelt lámpákkal rendelkező változat is ott szerepelhet.

Ugyanaz a platform, némi eltéréssel

Ami magát a platformot illeti, nehéz elképzelni, hogy újat készítene számára a Volkswagen, vagyis a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy arra a MEB platformra kerülhet megépítésre, amit a többi ID modell is magáénak tudhat. Hajtáslánc tekintetében sem várható hatalmas változás, azonban a dupla villanymotor bekerülése az összkerék-hajtás miatt elkerülhetetlennek tűnik.

Úgy tudni, hogy idővel a Skoda és a SEAT is elkészítheti majd a modell saját stílusjegyekkel ellátott változatát, vagyis a korábban már jól bevált szokáson ezúttal sem változtatna a Volkswagen Csoport.

Amennyiben a Volkswagen ID Ruggdzz elkészítése megkapja a zöld jelzést, akkor az újdonság akár már 2023 elején a gyártósorokra kerülhet.

Mozgásban a Volkswagen ID 3, a német gyártó első, tisztán elektromos-meghajtású modellje, amelynek népszerűsége idővel a Golf sorozatéval is vetekedhet.