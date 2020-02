Régen a Taycan előtt a Porsche a 918 Spyder hibriddel megmutatta, konyítanak az elektromossághoz. Egy 4,6-literes V8-as szívómotor dolgozik benne két villanymotorral, 887 lóerővel, és 1279 Nm-rel.

Akkor a Porsche azt mondta, 344 km/h-s sebesség a végeredmény, most a Johnny Bohmer Proving Grounds nevű Youtube-csatorna próbálta ki, egy ötéves darabbal is el lehet-e ezt érni.

A teszt egy 3,2 km-es pályán futott, és kevesebb, mint egy perccel az indulás után már 344 km/h-n is van a kocsi, a videón egy perc körül van a jelenet.

Bár már pár éves, a 918-as továbbra is félelmetesen gyorsul, szinte azonnal százon van, és 270 km/h-ig megállíthatatlannak tűnik a lendülete, az utolsó váltás 294 km/h-nál történik, onnan 28 mp volt elérni a végsebességig.

Bár a Porsche szerint 2,6 mp alatt van százon, míg 7,2 mph alatt 320 km/h-n, a külső tesztek alapján ezek a számok 2,5 mp százra, és 7 mp 320-ra. Akkoriban egy hibrid esetében ez hatalmas eredmény volt.

Mivel csak 918 darab készült belőle, az autó rengeteg aukción feltűnt, ahogy a limitált Porschékra az jellemző.

A Panamera S Hybrid első generációjával karöltve a 918 Spyder mutatta be, hogy a Porsche legendás hírű teljesítménye még elektromos autókra is átültethető, sőt, tovább is fejleszthető.

Bár sokak szerint az ilyen videóknak nem sok értelme van, a bennünk lévő kisfiú, aki továbbra is autóversenyző akar lenni, nagyon jól szórakozik a végsebességtesztek láttán, főleg, ha a szerencsés egy Porschét vezethet.

Az új Taycan a Porsche első teljesen elektromos meghajtású sportszedánja. Az alábbi rövid videóban a gyártó a modell intim részleteit is bemutatja nekünk.