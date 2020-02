Az Alfa Romeo Giulia tagadhatatlanul egy gyönyörű autó, de az is tagadhatatlan, hogy az Alfa Romeo maga látott szebb napokat is. De ez a cikk most nem az eladásaikról szól.

Ami fontosabb, az az, hogy a CocheSpias nevű Instagram-felhasználó posztolt egy képet egy erősen álcázott Alfa szedánról, melynek orra egy márkakereskedésből kandikál ki valószínűleg.

Hacsak nincs Spanyolországban egy garázs, ahol kizárólag Alfa Romeók, és a tulajdonosaik lógnak együtt titokban, függönnyel rejtve a világ elől, mire készülnek.

Korábban az Alfa Romeo rebesgette, hogy 2020 júniusában egy új autót fognak leleplezni, vélhetően egy B-kategóriás crossovert, a Tonale és a Stelvio közé.

Egy hónappal később arról is megérkeztek a híresztelések, hogy ugyanabban a hónapban az Alfa a Giulia egy erősebb, és jóval limitáltabb változatát is ki tervezi hozni, GTA (Gran Turismo Alleggretto) néven.

Ez egy renderkép arról, hogy nézhetne majd ki az Alfa Romeo Giulia (készítette: LP Design

Akkor ezekre a hírekre valamelyest rácáfolt a gyártó, vagyis egy közleményben elmondták, hogy „Sem az Alfa Romeo olasz, sem a francia részlege nem tervezi, hogy júniusban piacra dobjanak egy erősebb Giuliát.”

De az, hogy júniusban nem jön, nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem jön, márpedig, ha van jó ok arra, hogy egy teljesen bebugyolált Giuliát rejtegessenek egy Alfa Romeo-garázsban, a GTA tesztelése az.

Bár maga a kép borzalmas minőségű és nehéz a részleteket kivenni, de egyértelműen egy, a nyilvánosság elől rejtegetett autóról van szó. Az is lehet, hogy csak a Giulia eredeti tesztüzeméből megmaradt prototípust látjuk, bár azt nem sok értelme lenne megtartani.

