A frissített Audi A4-es enyhehibrid rendszerével tavaly ősz óta vásárolható meg. Minden verzióban sportos teljesítményt mutat, nem csak az erősebb S, és RS variánsok esetében, bár akik hosszabb utakra terveznek vele menni, inkább az 50 TDI-t, vagy a 45 TDI-t válasszák.

Benzines rokonukat 45 TFSI-nek hívják, és az ABT szokásához híven most mind a hármat megkínálta némi plusz lóerővel.

A tuning, ami elsősorban az ABT által újraírt motorvezérlő szoftvert jelenti, egy elég komoly, 37 lóerős, és 40 Nm-es fejlődést tesz lehetővé, amivel már 268 lóerőnél, és 540 Nm-es nyomatéknál tartunk a 45 TDI esetében.

Az 50 TDI, és a 45 TFSI is meg fogja kapni a saját csomagját hamarosan, ők 286, és 245 lóerőről indulnak, hogy ez mennyire lesz felpumpálva, hamarosan kiderül.

A kanyarokban is be tud segíteni az ABT, ha valakinek arra van igénye, hála az állítható felfüggesztésnek. 15-40 mm-rel lehet lejjebb ültetni az A4-est vele, ami nem utolsósorban elég jól is néz ki így.

Galéria: Audi A4 Avant ABT

3 Fotó

Ennek az is az előnye, hogy az ABT Sportsline saját gyártású alufelnijeit jobban lehet mutogatni. A DR (19-20 col), FR (20 col) és GR (20 col) modellek is feketében érhetőek el, a képeken lévő darab 20 colos ER-C-ket visel mattfeketére festve.

Mivel az A4-es általában a megszokottnál komolyabb figyelmet szokott kapni az ABT-től, további módosítások is várhatóak kiegészítőként, pl. az utastérbe.

