A legtöbb gyártóhoz hasonlóan a Bugattinak is vannak kísérleti autói, melyekkel a jövőbeli design-lehetőségeket térképezik fel. Ezek nagy része a lehető legnagyobb titokban marad, hogy aztán minden negyedik szököévben nyilvánosságra hozzanak belőlük párat.

Most a Bugattin a sor, hogy megmutassanak pár ilyen meg nem valósult projektet, amely tulajdonképpen megmutatja, hogy a hírhedt második autó terve mindig is téma volt a gyártó berkein belül.

Az első ezek közül a soha nem látott konceptek közül a Veyron Barchetta, amelyet még 2006-ban készített a főtervező, Achim Anscheidt. A Veyron Grand Sport Vitesse-t gondolta újra új kasztnival, és Speedster féle szélvédővel. Egyes részei, például a fényszórók a Divóban visszaköszöntek.

Az Autoblog szerint, akik beszéltek Anscheidttel a Barchettáról, akkoriban a vezetőség kacérkodott az ötlettel, hogy a Lamborghinihez hasonló, több modellből álló üzletpolitikát folytassanak.

Sok évvel a Veyron Barchetta után is téma maradt ez, két koncept is volt, egy, ami a Chiron alá érkezett volna, egy pedig, ami fölé. Az első az Atlantic, ami az 1936-os Type 57 Atlantic modernkori változata 2015-ből. Abban az évben be is mutatták volna, de a dízelbotrány miatt lemondtak erről.

Másfél évig próbálták megmenteni a Porsche Taycan, akkor még Mission E-ként ismert projektjéből szedett elemekkel. A Top Gear cikke szerint egy ikerturbós V8-as lett volna benne, de elektromos változat is készült volna, kupé, és roadster kivitelben akarták árulni.

Aztán jött a még ambíciózusabb Bugatti W16 Coupe Rembrandt. Ezt egy előre helyezett motorral képzelték el, ami ugyanaz a négyturbós, W16-os lett volna, ami a Chiront is hajtja, és ez lett volna a csúcsmodell, egyedi alkatrészekkel. Itt is vannak elemek a Veyron Barchettáról, de sok, ezen látott alkatrész végül a La Voiture Noire-ra került.

A majd 1500 lóerős Rembrandt megépítése azonban brutálisan drága lett volna, és több, mint félmillió forintnyi dollárért lehetett volna csak árulni.

