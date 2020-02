Az már a kémfotók alapján is jól látszott, hogy a Volvo nem szeretne belerondítani abba, ami egyébként kiválóan működik, így az S90 és a V90 letisztult, ám mégis modern hatást keltő megjelenését sem bolygatták meg annyira, hogy az feltűnő legyen az emberek számára.

A svéd autógyártó közleménye szerint az autó megjelenésén mindössze finomhangolást végeztek, az utastérbe egy új Bower and Wilkins hangrendszert telepítettek, a motorválasztékot pedig egy 48-voltos enyhe hibrid rendszerrel bővítették.

Kezdve a külsőségekkel, az S90 és V90 új alsó lökhárító toldatot kapott, új lett a spoilerdizájn is, ott, ahol a felszereltségi szint ezt lehetővé teszi, új típusú ködlámpák is felkerülnek a modellekre. A kombi esetében érezhetőbb változtatásokról is beszámolhatunk, áttervezték ugyanis a hátsó lámpákat, amik új LED-jelzést és futófényes indexlámpákat kaptak.

Szintén külsőt érintő újításnak számít, hogy bekerült a kínálatba néhány új fényezés és felnidizájn is, vagyis a vásárlók minden eddiginél szélesebb palettáról állíthatják össze modelljeiket.

Az utastér legnagyobb újításának egyértelműen a továbbfejlesztett Bower and Wilkins hangrendszer tekinthető, amely az ígéretek szerint minden eddiginél jobb hangzást biztosít majd az autóban ülőknek.

2021 Volvo V90

A Volvo egy új légtisztító rendszert is telepített az autókba amik immár PM 2.5-ös részecskeszűrőket tartalmaznak. Az elsődlegesen a kínai piac igényeit figyelembe vevő fejlesztés lehetővé teszi, hogy a vezető a kijelzőn kövesse nyomon a kabin légszennyezettségét, majd igény esetén mindössze néhány perc alatt egy gombnyomással megtisztíthatja azt.

Az S90 és V90 modellek mellett a Bower and Wilkins hangrendszer és a légtisztító rendszer az összes olyan 90-es és 60-as sorozatú Volvo esetében is elérhető lesz, melyek már az SPA platformra kerültek megépítésre.

Extraként az XC90-nél debütáló teljes egészében bőrmentes kárpitozás is elérhetővé vált a 90-es és 60-as sorozatú modelleknél, így mostantól a környezet- és állatvédők is megtalálják a számukra legmegfelelőbb opciót.

Végül, de nem utolsósorban a Volvo egy 48-voltos enyhe hibrid rendszert is elérhetővé tesz a vásárlók előtt, ráadásul minden egyes forgalomban lévő modell esetében. A 2019-ben debütáló rendszer mostantól már nem csak az XC90 és XC60 sajátja lesz, hanem annak előnyeit a 90-es, 60-es és XC40-es típusokat választók is kiélvezhetik.

A Volvo tájékoztatása szerint az enyhe hibrid rendszer nagyjából 15 százalékkal faraghatja le az egyes modellek üzemanyag-fogyasztását.

(Galéria a lap alján)

Kívül-belül megújult a Volvo S90, V90 és V90 Cross Country trió, noha a legnagyobb változást minden bizonnyal az enyhe hibrid hajtáslánc bekerülése jelenti