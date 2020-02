Még manapság is rengeteg esetben látni az utakon olyan többmilliós, prémium vagy luxuskategóriás gépjárművet, amit tulajdonosa valamiért olcsó, mondhatni garázsmegoldásokkal vetekedő tuningelemekkel próbált meg sportosabbá tenni. Ez nemcsak esztétikai probléma, hanem a forgalomban résztvevők biztonságát is drasztikusan veszélyeztetheti, pláne abban az esetben, ha egy mindennapi használatban lévő autóról van szó, és nem egy kizárólag kiállításokra vagy felvonulásokra elővett járműről.

Hogy miért kockáztatják sokan a biztonságot? Erre a kérdésre a legtöbben nem tudnak válaszolni, mert gyakran nem is tudják, hogy ami az autóra került, az gyenge minőséget képvisel, mindemellett pedig van rá minden téren megfelelő, prémium kategóriás alternatíva. A Premium Car Design szakértő csapata segítségével foglaltuk össze az alábbiakban az olcsó tuning hátrányait.

A prémium tuningalkatrész mindig jobb, mint a gyári

Itthon valamiért elterjedt az autósok körében egy olyan tévhit, miszerint a tuningalkatrészek rosszabb vagy ugyanolyan minőséget képviselnek, mint a gyári termékek, ezért eszükbe sem jut probléma vagy egyéb esetekben figyelembe venni a gyártói előírásokat, inkább származási helytől, minősítéstől és állapottól függetlenül az olcsó tuning mellett döntenek. Ezek gyakran valóban jól néznek ki egy ideig, de intenzív használatbavétel esetén jönnek majd a problémák, ami újabb és újabb cserékhez vezethet. Végezetül az autótulajdonos eljut oda, hogy annyi pénzt dobott ki az ablakon rossz minőségű tuningra, hogy azért már egy prémium szintű, de garantáltan tartós, az autó életkorával vetekedő szavatosságot kínáló alkatrészt is kaphatott volna.

Rengetegen csak azért viszik felsőkategóriás járműveiket olcsó garázscégekhez, mert nem is tudják, hogy már Magyarországon is elérhető a prémium tuning, mely nemcsak az árkategória, hanem a minőség és a látvány tekintetében egyaránt illeszkedik egy több millió forintos árkategóriát képviselő BMW vagy Audi megjelenéséhez, illetve kapcsolódó elvárásaihoz. Aki ugyanis ilyen autó mellett döntött, annak nem szabad kockáztatnia a tuning során sem, hiszen néhány rossz döntéssel akár maradandó kár is keletkezhet a járműben.

Fotó: Premium Car Design

Tévedés azt hinni, hogy a tuningnak mindig rosszabb minőséget kell képviselnie, mint egy gyári megoldásnak. Jó példa erre például az Akrapovic kipufogórendszer! A szlovén gyártó kínálatából elérhető szisztémák ugyanis nemcsak a megjelenés, de a teljesítmény szempontjából is sokkal jobbak, mint a gyári megoldások – egy olcsó sportdobról nem is beszélve –, hiszen itt esetenként komplett csere történik, ami könnyíthet az autó súlyán, megnövelheti a teljesítményét, az esztétikai érték növeléséről és az orbitális sporthangzásról nem is beszélve.

Ezért válasszunk minőségi tuningot

A tuning témakörében nagyon fontos, hogy tisztában legyünk vele: az olcsó megoldások gyakran csak egyszerű replikák, melyek sokszor pusztán azt a célt szolgálják, hogy úgy nézzenek ki, mint egy eredeti. Nincs mögöttük sok évtizedes gyártói tapasztalat, vagy több éves tesztelési ciklus, ezért többségük rendkívül veszélyes, szavatosságuk nem garantált. Különösen igaz ez olyan elemekre, mint a felni vagy a motortuninghoz használt szoftverek. Lássunk azonban néhány konkrét példát arra, hogy miért érdemes minden esetben prémium tuningot választani egy prémium kategóriás járműhez!

Fotó: Premium Car Design

Motortuning

A minőségi motortuning ott kezdődik, hogy minden esetben bevizsgált, több éven át valódi autókon tesztelt szoftverekkel hajtják végre, méghozzá garanciálisan. Amennyiben chiptuningról beszélünk, minden esetben az autó központi számítógépén futó szoftver kerül felülírásra, mert a legtöbb autótípust úgy gyártják, hogy ugyanaz a blokk más vezérlést kap, tehát eltérő – általában visszafogott – teljesítményt ad le, ami a chiptuning során módosítható a megfelelő programmal. A tuning ezen formája tehát kizárólag professzionális keretek között kockázatmentes, tapasztalatlan kezek között komoly problémák léphetnek fel.

Felni

Rengeteg olcsó replikafelni található a magyar piacon is, melyek ránézésre ugyanúgy festenek, mint a drágább típusok, azonban sem az anyaghasználatuk, sem a tartósságuk tekintetében nem várhatjuk tőlük ugyanazt a minőséget. Ezzel romolhat az autó futásteljesítménye, sérülhet a futómű, de a defekttűrő képesség is csökken, ami már lassabb tempónál is rendkívül balesetveszélyes.

Autófóliázás

Közkedvelt elem a hazai tuningéletben a fóliázás, a legtöbb helyen azonban teljesen közönséges dekorfóliát alkalmaznak ilyenkor, ami teljességgel alkalmatlan erre a célra. A dekorfóliával ugyanis egyrészt nem lehet szépen dolgozni, folyamatosan nyúlik és összehúzódik a hőmérsékletváltozás hatására, nagyon rosszul reagál az UV sugárzásra, miközben az alatta lévő fényezést is károsíthatja. A prémium kategóriában erre a célra ma már speciális autófóliákkal dolgoznak, melyek nem repedeznek meg, nem válnak el a karosszériától, nem nyúlnak ki, a színüket is megtartják, közben védelmet nyújtanak a fényezésnek - akár évek múltán is sérülésmentesen eltávolíthatók -, de a kisebb sérülésektől, karcolásoktól és kőfelverődésektől egyaránt védelmet adnak az autónak. Természetesen a fólia minősége mellett a szerelésre is oda kell figyelni, a fóliázáshoz ugyanis gyakran darabokra kell szedni a karosszériát, ami nagy szakértelmet és odafigyelést, nem mellesleg az esetleges pótoláshoz gyári patentek és csavarok meglétét igényli, amit a garázstuning esetében gyakran gyorskötözőkkel és egyéb alternatívákkal helyettesíthetnek. Ez méltatlan egy több millió forintos autóhoz!

Fotó: Premium Car Design

Optikai tuning

A gyenge minőségű kínai hamisítványok ma már az optikai tuning világát is elérték, aminek jóvoltából még gyakran a típushoz küldött spoilerek és egyéb elemek sem illeszkednek megfelelően. Nem követik ideálisan az autó vonalát, rengeteget kell őket csiszolni az illeszkedéshez, problémásabb a fényezésük, ha pedig rossz ragasztót is küldenek hozzá, akkor még rengeteg pénzt rá lehet költeni a szereléshez, az esztétikai érték tekintetében pedig össze sem hasonlíthatók egy prémium tuningelemmel.