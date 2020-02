A Volkswagen nem egy, hanem két Golffal fog berobogni a Genfi Autószalonra. A Golf GTI a GTD-hez csatlakozik a kiállításon, amely március elején indul.

A GTI-t nagyon sokan várják már a nyolcas Golf bemutatója óta, most egy közleménnyel együtt tettek közzé egy képet az autó elejéről.

A sima Golfhoz hasonlóan a GTI is rengeteg technológiai újítást kap előző változatához képest. A Travel Assist, mely az autópályákon a kanyarodásban, fékezésben és gyorsításban segít 210 km/h-ig, például elérhető lesz.

A Car2X kommunikációs eszközt is megkapja a Golf GTI, ez a környező autókkal kommunikálva tud információt szerezni például útlezárásokról.

A GTI hajtásláncait továbbra is mély homály fedi. A gyártó annyit közöl, hogy „a GTI turbómotorja túl fogja szárnyalni az elképzeléseket.”

Ehhez képest a tavaly kiszivárgott információs lap alapján 242 lóerő lesz, ami alacsonyabb a hírekben szereplő 255-ös pletykáknál, még ha a kimenő GTI 228-ánál több is.

Galéria: Volkswagen Golf GTI Spy Photos

8 Fotó

Sajnos a VW által közzétett előnézet nem sok olyat mutat meg, amit eddig ne láttunk volna. A Golf tavalyi bemutatóján már megmutatták, mi az az irány, amelyet a típus vesz. A GTI vörös csíkja a hűtőrácson azért visszatér, és a pletykák szerint egy fénycsíkot is kérhetünk majd ide, ez azért itt is felfedezhető.

Bár a GTI bemutatója maga is izgalmas esemény, de egyúttal azt is jelenti, hogy további, még erősebb verziók érkezése is a küszöbön van. Például az állítólag 296 lóerős TCR, vagy a Golf R, ami 329 lóerőt tud kiokádni magából. Magyarán jó pár Golf van még a tengerben.

