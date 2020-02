A Volkswagen Caddy már évtizedek óta a családosok és mesteremberek legjobb barátja, 1978 óta hárommillió darabot adtak el belőle.

A Volkswagen áruszállítókért felelős részlege örömmel mutatja be az ötödik generációt, melyet mivel átültettek a gyártó moduláris MQB platformjára, nulláról kellett újratervezni, de emiatt új technológia is került az autóba.

Az átalakulás kívül az új lökhárítókban, és az egészen a tetőig nyúló hátsó lámpákban a legnyilvánvalóbb. Emellett több érdekes kiegészítő is kérhető, mint az ajtók elektromos zárja, vagy az akár 1,4 négyzetmétert is kitevő panorámatető.

Új 18 colos felnik, és fényszórók is találhatóak, emellett kulcs nélkül is nyitható az ajtó. A gyártó Digital Cockpit nevű rendszere is választható, de várhatóan nem a gyári darabon.

Az új Caddy háromfajta kivitelben lesz elérhető. A Cargo elsősorban az áruszállításban segít, a Kombi és a Van azonban személyszállításra vannak kalibrálva. Egy hosszított Maxi verzió is elérhető lesz, vessünk egy pillantást a méretekre.

Caddy Cargo/Kombi/Van Caddy Maxi Hossz 4.501 mm 4.853 mm Szélesség 1.855 mm 1.855 mm Magasság 1.797 mm 1.797 mm Tengelytáv 2.755 mm 2.970 mm Raktér magassága 1.273 mm 1.273 mm Raktér szélessége 1.606 mm 1.606 mm Raktér magassága 1.797 mm 2.150 mm A két kerék közötti hely 1.230 mm 1.230 mm A hátsó ajtó szélessége 1.234 mm 1.234 mm Raktér térfogata 3,3 köbméter 4,0 köbméter Tolóajtó szélessége 701 mm 840 mm

A műszerfalat is teljesen átrendezte a Volkswagen. Az érintőképernyővel ellátott interaktív felületek alkotják az ún. Digital Cockpitet, ezen felül egy rádió, és egy infotainment rendszer található itt, utóbbi 6,5-től 10 colos méretig érhető el, és a Volkswagen saját hálózatára van rákötve.

A Caddy új vezetési segédleteket is kapott, amelyek közül talán a Trailer Assist a legérdekesebb, amely a Crafterből már ismerős lehet, ez a trélerrel felszerelt furgonok tolatásánál segít a manőverezésben.

Az új négyhengeres motorokról is ejtsünk pár szót, melyek a következő lépés ezek evolúciójában. Megfelelnek az Európai Unió károsanyag-kibocsátási szabályozásainak, hála annak, hogy tele vannak szűrőkkel. Így néz ki a kínálat:

Motor Teljesítmény Váltó Meghajtás 2.0 TDI 75 lóerő Hatsebességes kézi Elsőkerék 2.0 TDI 102 lóerő Hatsebességes kézi Elsőkerék 2.0 TDI 122 lóerő Hatsebességes kézi Elsőkerék 2.0 TDI 4Motion 122 lóerő Hatsebességes kézi Négykerék 2.0 TDI 122 lóerő Hétsebességes DSG Elsőkerék 1.5 TSI 116 lóerő Hatsebességes kézi Elsőkerék 1.5 TSI 116 lóerő Hétsebességes DSG Elsőkerék

A motoroknál a legérdekesebb fejlemény a Twindosing rendszer bevezetése a 75 és 122 lóerő közötti TDI motoroknál, amely két katalizátort, és két AdBlue befecskendezőt takar, amelynek hála a nitrogén-monoxid kibocsátás jelentősen csökken. Találunk még a felhozatalban egy 116 lóerős turbót, és egy szuperfeltöltős gázzal hajtott darabot.

