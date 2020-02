A Lamborghini Urus népszerű jószág, talán túlságosan is, hiszen helyi idő szerint kedd hajnalban kettőt is elloptak belőle Amerikában. A waylandi rendőrség szerint a bostoni Lamborghini-kereskedés riasztója bejelzett náluk hajnali 3 óra után, egy járőr gyorsan a helyszínre is sietett.

Nem kellett azonban addig menniük, mert egy kereszteződésben rátaláltak két Urusra, és egy Chevy Cruzera. Mivel ilyen nem esik meg gyakran arrafelé hajnalban, felkapcsolta a villogókat.

Erre a Cruze le is húzódott, de a két Lambo felgyorsított, a járőr pedig üzent is a rádión a kollégáknak, hogy figyeljenek egy fekete, és egy fehér Lamborghini Urusra. Ezután figyelmüket a Cruze-ra fordították, melyben két kamasz ült jogosítvány, vagy az „autó használatára feljogosító bármilyen papír” nélkül. Ennek eredményeként letartóztatták, és a rendőrségre vitték őket.

Mindeközben egy másik rendőr odaért a szalonhoz, melynek ablakát betörve találta. Helyszínelőket hívtak oda, de már eközben is egyre nagyobb volt a gyanú, hogy az Urusokat ellopták.

Nagyjából öt óra múlva a közeli Malden rendőrei értesítették őket, hogy a két autó összeütközött egymással. A maldeni rendőrök az egyik sofőrt sikeresen őrizetbe vették, de a másik gyalog elmenekült.

Bár az eset még mindig vizsgálat alatt van, a rendőrség a „gyors megoldást” a „helyszínre kiérkező rendőrök, a diszpécserek, a waylandi nyomozók, és a maldeni rendőrkapitányság remek munkájának” tudja be.

Arról nincs információ, mekkora a kár, de a Boston25 riportere, Michael Henrich által posztolt képek és videó alapján az egyik Urus hátulról belerohant egy Kia Soulba, mire a másik az elsőbe rohant bele hátulról. Ennek eredményeképpen mindkét autó eleje komolyan összetört.

A jó oldala az egésznek, hogy a bostoni Lamborghini kereskedés nem tűnt túl izgatottnak az eset miatt, mivel miután értesültek a történtekről, annyit írtak ki Facebookra: „Valószínűleg ma egy Urusos poszt lenne a legjobb.”

