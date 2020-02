A BMW M részlege már régóta pesztrálja a 3-as BMW-ket, melyek kezelésükben gyorsabbak lettek, ennek alapjai pedig egyszerűek: fogják az alapmodellt, felturbózzák a motort, újraépítik a felfüggesztést, és a fékeket, jobb aerodinamikát adnak rá, majd jöhet az új diffi, és mehet is útjára.

A 3-as hetedik generációjának feltupírozott változata is közeledik, és mivel ugyanazt a platformot használják, mint az M4-esek, az sem lehet messze. Rengeteg kémfotó, és egyéb részlet szivárgott ki, ezt foglalnánk össze ebben a cikkben.

Az első M3-ast a hármasok E30-as vázkódú verziójából fejlesztették ki, de az utolsó sorozattal az M3-as is megkapta saját, E80-as kódját. Az M4-es emellé kettőt is kapott, az F82-est a kupé, az F83-ast a kabrió viseli.

Ebben a generációban nem lesz V8-as, így ahogy elődjeiket, a következő M3-ast és M4-est is egy sorhatos hajtja majd, konkrétan a 2017-es B58-as, a Toyota Suprában is helyet kapó motorból fejlesztett S58-as, itt egy második turbóval. Az X3 M és X4 M-nél ez 473 lóerőre elég, itt is hasonló számokra számítunk.

Az M részleg előző feje, Frank Van Meel ennél is erősebb változatokat is belengetett. A verziók így nézhetnek ki: Az alap, a Competition, a CS, illetve a visszatérő CSL a csúcson. A Competition valószínűleg az alapmodellekkel együtt érkezik, és mivel a Mercedes-AMG C63 S az ellenfél, a teljesítményt 500 lóerő felé kellene tornászni.

Galéria: New BMW M3 Filmed From Behind In Los Angeles

6 Fotó

A CS lehet a következő, elsősorban versenypályákra irányzott fejlesztésekkel, és még több krafttal, míg a CSL szerintünk csak az M4 könnyűsúlyú verziójaként lesz majd elérhető, pedig az már két ajtót így is levedlett magáról.

A BMW kutatási és fejlesztési vezetője, Klaus Fröhlich kézi váltós változatokat is ígér, és arról szólnak a hírek, hogy ezeken dolgoznak is, a pletykák szerint ezek „Pure” utónévvel, hátsókerék-meghajtású darabok lehetnek. És itt a nagy változás az M3 és az M4 részéről.

Galéria: BMW M3 kémfotók

12 Fotó

A gyártó az M5 és M8 esetében már bevezette xDrive nevű összkerékmeghajtású rendszerét, ami a gyári BMW-kénél könnyebb, és állítható nyomatékelosztást biztosít. Ezt a rendszert az M3 és az M4 is megkaphatja a hagyományos hátsókerék-meghajtás mellett, hogy a CS és CSL esetében is ez-e a helyzet, még meglátjuk.

Az M2 és a jelenlegi M4 kivételével minden M-modellnek automata váltója van, és az új darabok is ezzel érkezhetnek, ami azt jelenti, hogy a duplakuplungos váltók napjai meg vannak számlálva.

A kabrió M4-es esetében – mint ahogy más kabrióknál – komoly gondot okoz a tető összehajtására alkalmas mechanizmus csúcsa. A BMW azt tervezi, hogy lecseréli ezt is egy puhatetős megoldásra, ami lehet, hangosabb lesz, de a csomagtartóban is több helyet hagy, és használni is könnyebb.

Galéria: BMW M4 Coupé kémfotók

9 Fotó

A tavalyi BMW Concept 4 bemutatása óta hatalmas a riadalom a túlméretezett hűtőrács miatt, mely mellett a gyártó elnökhelyettese, Adrian Van Hooydonk is kiállt. A kérdés az, hogy az M4-esen találnak-e olyan összetételt, ami működhet, mert bár az eddigi képek alapján elég gázosnak ígérkezik a dolog, örömmel esszük meg a kalapunk, ha találnak egy megoldást, ami tetszik nekünk.

Végül, egy sajtóközleményben már leírta a BMW, hogy mind az M3, mind az M4 még idén bemutatkozik. Valószínűleg év végén, mert Markus Flasch, a BMW M vezére 2020 végére lőtte a gyártás megkezdését, és 2021 elejére a kereskedésekhez való kiszállítást, az árakról egyelőre maximum a jelenlegi modellekéből tudnánk következtetni.

A BMW M, avagy a BMW motorsport részlege már évtizedek óta szállítja a németeknek a megbízható izomautókat. Az alábbi videóban egyik legújabb modelljük, az M2 CS mutatkozik be.