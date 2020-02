Az új Subaru Impreza hibridjét nemrég Finnország északi részén mutatták be egy eseményen, melyen a szerencséseket egy körre is elvitték az autóval.

A ferdehátú ugyanazt a benzines-elektromos hajtásláncot fogja majd használni, amelyet a nemrég bemutatott XV e-Boxer, és Forester e-Boxer.

A hibrid bemutatása azért esedékes, mert most lesz a Subaru Impreza jelenlegi generációjának idei frissítése, amellyel új fényszórók, új lökhárítók, és felnik is érkeznek.

Az autó vezetési segédleteit is módosítják, az Eyesight nevű, fedélzeti kamerák mellé már az autó elejébe is került pár, mely a zsúfolt kereszteződésekben segít, illetve az automata vészfék már tolatásnál is működésbe lép.

Mivel az XV-ből és a Foresterből a váltót is átmentette ide a gyártó, az autó ugyanazt a 148 lóerős teljesítményt tudja négyhengeres benzines, és 12,3 kW-os villanymotorjának köszönhetően.

Az előző, 1,6-literes erőforrástól eltérően azonban az e-Boxer motorjánál a sofőr már hat előre beállított teljesítményfokozat közül tud választani.

Az Autocarnak adott interjújában a Subaru európai részlegének sales-, és marketingigazgatója elmondta: „Új irányt szeretnénk adni a Subarunak Európában.”

„Őszintén szólva, túl sokáig építettünk csupán a hírnevünkre. Épp ezért hozzuk ezt a terméket Európába, ami remélhetőleg biztosítja majd, hogy ott is maradjunk.”

