A Mercedes-AMG GLE 63 4Matic+ és a GLE 63 S 4Matic+ is új külsőt, és néhány elég impresszív hajtásláncot villantott a jövő havi Genfi Autószalon előtt.

Ahogy a GLE Coupe-család tavaly bemutatott darabjai, itt is új első, és hátsó arculatot mutatott be a Mercedes. a 63-asnál 21, a 63 S-nél 22-colos alufelnikkel alapfelszereltségen, ezekből opcióként egyéb változatokat is kínálnak.

Az új GLE 63 elején újonnan tervezett fényszóró, és agresszív légbeömlők láthatóak a márka saját, Panamericana nevű hűtőrácsa mellett. Ha ez valakinek nem elég morcos, az AMG Night Package sötétített ablakokat, és több fekete elemet (a splittert, a visszapillantók tokját, az oldalküszöböket például) tartalmaz.

Az új modellekben a márka hírhedt 4.0-literes V8-as biturbója zeng, a GLE 63 esetében 563 lóerővel, illetve 750 Nm-es nyomatékkal. A GLE 63 S-nél emelték a tétet, ott már 603 lóerővel, és 850 Nm-es nyomatékkal számolhatunk, míg egy általában hibrideknél látott indítógenerátort is építettek a kocsiba, plusz 21 lóerővel és 250 Nm-es nyomatékkal.

Galéria: Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe

27 Fotó

A motorhoz Speedshift TCT 9G váltók tartoznak, melyek több vezetési módot támogatnak. A nyomatékelosztást az AMG Performance 4Matic+ összkerékmeghajtású rendszer vezérli, az egésznek a vége pedig az, hogy a GLE 63 4, a GLE 63 S pedig 3,8 mp alatt van százon. Előbbinek 250, utóbbinak 280 km/h-ban limitálták a sebességét.

Emellett egy elektromosan záró differenciálművet is használ a gyártó, hogy a kanyarokban a belső kerekek ne csússzanak kifelé, és maximális tapadást biztosítsanak.

A csomaghoz tartozik még a gyártó légrugós felfüggesztése alapfelszereltségként, amely hatféle módot ismer, és attól függően, mennyit pakolunk bele, a megfelelő magasságra állítja magát. A kerekek mögött elől hat, hátul egyszelepes fékek találhatóak, opcióként karbonkerámiából is kérhetőek ezek.

Belül további nyalánkságokat is rejt a két darab, amelyeket a többi GLE-nél azonban már láthattunk, mint az MBUX infotainment rendszer, melyen rengeteg adatot kérhetünk le.

A Mercedes G-osztályának terepen mutatott képességei egészen lenyűgözőek, ezt mutatja be az alábbi videó is, melyen egy 70 centi mély gázlón kelnek át vele.