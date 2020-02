A Genfi Autószalonon bemutatkozni készülő újdonság a Hyundai "érzéki sportosság" dizájnnyelvezetének jegyében készült el, mindez pedig meg is látszik rajta, hiszen az i20 úgy fest, mintha egy kategóriával az előd fölött állna.

A frontrészen rögtön szembeköszön egy jellegzetes hűtőrács, melynek két szélére hátrafelé nyúló lámpatesteket helyezett a gyártó. Mindez a sportosabb légbeömlőkkel, a megemelt motorháztetővel és a dinamikus vonalakkal karöltve egy igencsak impozáns modell képét vetíti elénk.

Ahogyan arra számítani lehetett, megérkezett a kontrasztos színárnyalat is, az üvegfelületek nagyságát megnövelték, a csomagtartó tetejére pedig egy visszafogott spoilert is telepítettek. Jól látható módon lecserélték a hátsó lámpákat is, amiket immár egy vékony LED-sáv is összeköt egymással.

Ami magát a méretet illeti, az új i20 5 mm-rel hosszabb, 30 mm-rel szélesebb és 24 mm-rel alacsonyabb, mint az előd volt, miközben a tengelytáv 10 milliméternyit nyúlt.

Noha a gyártó csak vázlatfotókat és renderképeket közölt az utastérről, állításuk szerint a korábbinál sokkal fejlettebb technológiát kapnak a vásárlók, akik immár a 10.25 colos kijelzőn elterülő digitális műszercsoport előnyeit is kiélvezhetik. Az infotainment rendszer képernyőjének mérete választható, 8, illetve 10.25 col a két opció.

Az infotainment kijelző alatt futó vízszintes sávok mögül érkezik az autóba a friss levegő, a kellemes közérzet megteremtésébe pedig a LED-es környezeti világítás is beszáll. Van vezeték nélküli telefontöltési-lehetőség, Android Auto és Apple CarPlay kompatibilitás, na és persze Bose prémium hangrendszer is a zene kedvelőinek.

A 25 literrel megnövelt, immár 351 literes csomagtérrel rendelkező i20 motorházteteje alá egy 1 literes turbómotor is bekerülhet 100 vagy 120 lóerős teljesítménnyel. Utóbbi esetében egy 48-voltos enyhe hibrid rendszer is a kínálat részét képezi, ami a fogyasztás csökkentésén túl a károsanyag-kibocsátást is lejjebb viszi olyan 3-4 százalékkal.

Végül, de nem utolsó sorban, az i20 számos vezetéstámogató rendszert is kínál a vásárlóknak, a teljesség igénye nélkül van holttér-figyelő, frontális ütközéselkerülő-asszisztens, sávkövető asszisztens, keresztirányú forgalomfigyelő asszisztens, intelligens sebességkorlátozó asszisztens, vezetőt figyelmeztető rendszer és távolsági fényszóró asszisztens is.

