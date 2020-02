Ha a limitált példányszám nem lenne eléggé elszomorító, akkor ott van még az a tény is, hogy a különleges kiadásnak csak az Egyesült Királyságban élők örülhetnek, ám ettől még érdemel annyit a típus és ez a kivitel, hogy vessünk rá egy alaposabb pillantást.

A gyártó által "Vesuvius Grey" fantázianévre keresztelt sötétszürke árnyalatú fényezést fekete és bronz elemek teszik még vonzóbbá. A 20 colos bronz színű felnik, a fényes feketében tündöklő Singleframe hűtőrácskeret és a szintén fényes fekete légebömlő peremek egyfajta lopakodó hatást kölcsönöznek a modellnek, amire a matt karbon első légterelő is csak ráerősít.

Oldalról nézve a remekbe szabott felniken túl a feketére fújt tetősín, a szintén fekete ablakkeret és a matt karbon visszapillantóház is feltűnő lehet, míg hátul az RS Sport kipufogórendszer kivezetései kaptak néhány réteg fekete festéket.

Természetesen a fekete-bronz összhang az utastérben is tetten érhető, ahol a fekete Nappa bőr-bevonatú sportülések bronzszínű, kontrasztos öltéseket kaptak, csakúgy, mint a középkonzol és az ajtópanelek. Az RS4 Avant Bronze Edition utasterében néhány matt karbon elemet is felfedezhetünk, amik tökéletesen passzolnak a jól bevált fekete-bronz pároshoz.

Gazdag felszereltség

Azoknak, akik szemet vetettek a modellre, 107 200 dollárt, vagyis valamivel több 33 millió forintot kell előkészíteniük a különleges kiadású sportkombira, amelyből természetesen az olyan extrák sem hiányoznak, mint például a Comfort és Sound csomag, a 360-fokos kamera, a LED-es környezeti világítás és a 19 hangszóróból álló 755-wattos Bang & Olufsen hangrendszer.

A fentieken túl a vásárlók a Matrix LED fényszórók előnyeit is kiélvezhetik, míg odabent a 10.1 colos kijelzőt felvonultató MMI Navigation Plus rendszer, az Audi Virtual Cockpit digitális műszercsoport, a vezeték nélküli töltés és a masszázsfunkciókkal is ellátott ülések által nyújtott kényelem növeli még tovább a luxusérzetet.

Az RS4 Avant Bronze Edition hajtáslánc tekintetében nem tér el a hagyományos változattól, vagyis a motorháztető alatt továbbra is a 450 lóerős 2.9 literes, ikerturbós V6-os motor található.