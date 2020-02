A Porsche Taycan épp, hogy megérkezett az amerikai kereskedésekbe, de egyikük már ki is gyulladt. A részletek egyelőre ködösek, de itt van, amit tudunk:

Egy teljesen új Taycan kapott lángra most vasárnap tulajdonosa floridai otthona előtt, az autó teljesen kiégett, de a ház is komoly károkat szenvedett.

Furcsa módon, bár az esetről készült képeket Twitterre feltöltötték, onnan törölve lettek, szerencsére az alább látható videó még mindig elérhető.

Ahogy látható, a Taycanból nem sok maradt. Bár a váza még megvan, a maradék teljesen szénné égett. Azt is nehéz lenne megállapítani, hogy milyen autó volt a tűz előtt, ami olyan intenzitással égett, hogy a gumik is majdnem elolvadtak. A garázsban keletkezett kár is komolynak, bár javíthatónak tűnik.

Az Electrek kérdésére a Porsche elmondta, maguk is elkezdték vizsgálni az esetet, de ez még túl korai státuszban van, hogy biztosra lehessen tudni, mi okozta.

Az, hogy elektromos autók, többek között Teslák spontán lángra kapnak, nem új keletű dolog, már több ilyen esetről hallottunk a kaliforniai gyártó esetében is.

Általában ezeknek az oka az akkumulátorban volt keresendő, amelyek túlmelegedtek. De addig, amíg ezt az esetet ki nem vizsgálják, nem lenne igazságos ítéletet hirdetni.

Persze, lehetséges, hogy a tűz maga nem a Taycanból indult, de a jelentések szerint a szomszédok egy robbanást hallottak előtte.

A dolog azért elég aggasztó, mert viszonylag kevés Taycan van még az utakon, és ha már most egy kigyulladt (állítólag) magától, az elég baljós árny, szerencsére a károkon felül nem sérült meg senki.

Videón is a Porsche Taycan, amely kidogozott részleteivel még magas ára ellenére is népszerű lehet a vásárlók körében.