Már a küszöbön van a Forma-1 2020-as évada, legalábbis a csapatok nagy része már Barcelonában várja a héten kezdődő teszteket, amin kiderül, merre haladtak a télen elvégzett munkával.

A Haas, akiknek az előző bajnoksága több sebből is vérzett (főszponzoruk hatalmas csinadrattával bontott szerződést, miközben az autó fejlesztése teljesen félrement), így most régi-új színekben pompázik a Haas VF-20-as.

Bár a teszt csak szerdán kezdődik (náluk első körben Kevin Magnussen körözhet az autóval), sokan már ma kigurultak a pályára teljesíteni a shakedownt, amit magyarul bejáratásnak lehetne talán nevezni.

Ennek keretében egy csapat mindössze 100 km-t tehet meg az autóval, és azt is csak a Pirelli demonstrációs gumijaival, így ez elsősorban csak a nyilvánosságban való sütkérezésnek tekinthető, de a Haasnak - ahogy a videón is látszik, ahol Romain Grosjean éppen rajtgyakorlatokat végez - ez a szerep is jól áll.