A BMW elektromos autókat gyártó részlege, a BMW i bejelentette szerződéshosszabbítását az ABB FIA Formula E-vel, így a hatodik évadban, és utána is ők szállítják a biztonsági járműveket a sorozatnak. Ennek örömére közzé is tették a BMW i8 Safety Car új dizájnját.

A bejelentést egy, a BMW i, és alapítójuk, Julius Bär által Mexikóvárosban tartott eseményen tették, ahol bemutatták az autó új festését is. A vendégek között a BMW több vezetője is ott volt.

Amellett, hogy a sorozat hivatalos partnere, a BMW i VIP Laps flottáját is ők biztosítják. Ez a népszerű szolgáltatás a versenypályákon viszi körbe az érdeklődőket a világszerte megrendezett Formula E versenyhétvégéken.

A most folyó szezonban a BMW i két biztonsági autót is szállít a sorozatnak, egyet kupé, egyet pedig roadster kivitelben. Ezeket Michael Scully, a BMW Group Motorsport főtervezője álmodta meg.

A tervek valamennyire hűen követik az elődöt, a sarkok továbbra is fehérek és kékek, a BMW logójának szellemében elhelyezve.

Felülről azonnal észrevehető az az aszimmetrikus kialakítás, aminek hála nagy sebességnél is tökéletesen látható az autó.

Ahogy a versenyautó esetében is, itt is a fénysugarakat elnyelő, mattfekete cockpit takarja a sofőrt. Ezen felül a villogók színeit is belekomponálták a festésbe.

