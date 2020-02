A Brabus tuningstúdió elindította Invicto nevű részlegét, akiknek autók golyóállóvá tétele lesz a feladata, az első ilyen modell, amit bepáncéloznak, a G-osztályú Mercedes lesz.

A terepjáró páncélozottságát VR6-os mérce alapján igazolták, ami annyit tesz, megerősített töltényekkel 10 méterről egy Kalasnyikovval leadott lövéseknek, illetve egy alatta felrobbanó kézigránátnak is ellenáll.

Elsők a sorban

A cég képviselői szerint ők az elsők a világon, akik olyan védelmet tudtak tenni egy autóra, ami nem tér el a hadászatban használatos páncéloktól.

Mivel egy ilyen védőburok egy tonnát is nyomhat, a Brabus mérnökei megerősítették a vázat és a felfüggesztéseket is. Új rugók, és egy erősebb fékrendszer is az újítás részei lettek.

Igényekhez mért kivitelek

Az autóból két verzió lesz elérhető, egy terep, és egy luxusorientált. Előbbire tetőlámpa és egy csörlő került, utóbbi pedig a cég már létező csomagja alapján készül, ami egy sportosabb karosszériát és egy 800 literes, nyolchengeres motort tartalmaz.

Ezeket a páncélozott SUV-ket nagyon kis példányszámban gyártják le, az Invicto megrendelésre fog dolgozni. A gyártósorra 2020 elején kerülhet majd fel, az árakról egyelőre nem beszéltek.

