Miután januárban a Volkswagen T6.1 műszaki alkatrészeit megbütykölték, most egy aerodinamikai csomagot is készített az ABT Sportsline a frissített furgonhoz.

Az újítások az előküszöbön, a hűtőrácson, az oldalküszöbökön látszanak, (utóbbiak rövid, illetve hosszú tengelytávú Transporterre is kérhetőek), illetve a hátsó diffúzorba beleépítettek négy kipufogócsövet, és a tetőre is tettek egy spoilert.

Az ABT logója található meg a hűtőrácson és a csomagtérajtón is, illetve két designban elérhető új felnik is terítéken vannak. A DR és GR sorozatú darabok 19, illetve 20 colosak.

A felfüggesztésnél a Bilstein volt segítségükre, az ő állítható csomagjukkal a T6.1 agresszívabb kiállással rendelkezik.

Az autó eleje, és hátulja is 40-70 mm-rel lejjebb ültethető, de aki egyszerűbb megoldást akar, az szimplán új rugókat is kérhet az ABT-től (ezeket még fejlesztik).

Galéria: ABT Tries To Make The VW Transporter More Aerodynamic

11 Fotó

A 2.0-literes TDI-t a tuningcégnek sikerült 199-ről 223 lóerőre tornáznia, a csúcsnyomaték pedig 450-ről 490 Nm-re változott.

A kisebb verzióját ennek az olajkemencének szintén megkínálták a saját motorvezérlőjükkel, ennek az eredménye 180 lóerő (+30) és 400 Nm (+60) lett.

A Volkswagen Atlas egy, a dél-amerikai piacra szánt új SUV, mely azonban a későbbiekben Európába is megérkezhet. Így mutat: