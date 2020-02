A villanyautók, és a vontatás sose voltak köszönő viszonyban. Hiába az egyre erősebb autók, mint a Tesla Model X, ami 2,2 tonnát is el tud húzni, sokak egyáltalán nem képesek erre, ami a hosszabb utazásokra készülők, és a kalandvágyóbb, a vadonba kívánkozó vásárlók esetében hatalmas hátrány.

Még nagyobb ismeretlenje az egyenletnek, hogy nem tudjuk, mekkora hatással van a vontatás az elektromos autók hatótávjára.

Most egy kicsivel több fogalmunk lehet erről, mivel egy Audi e-Tron megtett egy 800 km-es utat egy 1800 kilós utánfutóval a Fully Charged LIVE, egy villanyautótechnológiák bemutatására szolgáló esemény keretében. Az e-tron hatótávja gyakorlatilag megfeleződött.

Az amerikai környezetvédelmi hivatal szabványa szerint 320 km megtételére képes autó teljesen feltöltött akkuval indulva, a trailerrel mögötte mindössze 170 km-re jutott, bár az USA déli részén tapasztalt szokatlanul hideg időjárás sem segített ezen Tulsa és Austin között.

170 km-enként megállni tölteni nem túl praktikus, még ha az amúgy az úton lévő 150 kW-os gyorstöltőknek hála csak fél óra kellett, hogy visszatöltsék az Audit 80%-ra.

A Fully Charged Live műsorvezetője, Chelsea Sexton elmondta: „Az elektromos autók már régóta a közösség által hajtott technológia részei, ahogy az Oklahomai Villanyautó-szövetség kezdeményezése is mutatja, amivel ezt a klasszikus darabot eljuttatták hozzánk.”

Nem, nem az E-tronról beszélt (bár az sem egy rossz modell), hanem arról, amit vontatott: Egy GM EV1-et, ami tulajdonképpen az első sorozatgyártott elektromos autó volt a 90-es években.

„Mi is meg akartunk emlékezni az autóról, ami ezt az egészet elindította, azzal, hogy az Audi e-tron vontatta át ezen a 800 km-en, ami Tulsa és Austin között fekszik.” – mondta Cody Thacker, az Audi ONE igazgatója.

Bár el kell ismerni, hogy az Audi első elektromos modellje ez alapján tényleg el tud vontatni egy nagyobb terhet is, még mostoha időjárási viszonyok között is, a valóság az, hogy a tulajdonosoknak figyelembe kell majd vennie autójuk hatótávbeli határait vontatás esetén. Mindenesetre ez így is egy pozitív lépés előre.

