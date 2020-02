Új nap, újabb Tesla, ami valami egészen elképesztőt teljesít. Ezúttal egy, a japán Tsukuba versenypályán 1:04.7 alatt végigszáguldó Tesla Model 3 Performanceról van szó.

Ez már magában is egy szép szám, de ha kontextusba helyezzük a leggyorsabb körökkel, amit itt mentek, még lenyűgözőbb. A Teslarati cikke szerint ez a tuningolt Model 3 épp, hogy nem tudta megelőzni a McLaren F1-et, mely egy tizeddel tudott csak jobb lenni nála.

Jó, ez nem egy gyári darab, az Unplugged Performance csapata jó pár fejlesztést eszközölt rajta, de tekintve, hogy utcai Michelin gumik voltak rajta, és hogy nem volt túl meleg, ez elképesztő eredmény.

2019-ben hozta ki az UP az Ascension R nevű csomagot a közúti Model 3-re, ez az, ami segített neki elérni ezt a remek köridőt.

A módosítások új oldalküszöböket, hátsó diffúzort, és egy szénszálas hátsó lökhárítót is magukban foglalnak. A felnik 20 colos könnyített darabok, de így is a Voltex hatalmas hátsó légterelője az első, ami az ember szemébe ötlik.

További átalakítás még az új felfüggesztés, és a karbon-kerámia ötvözetű fékek, és bár egy Erik Strait nevű úriember tulajdona a videón látott darab, az UP tesztvezetője, Ken Negoro volt az, aki ezt a kört megfutotta.

Negoro nem egy profi autóversenyző, de egyértelműen tudta, mit csinál, hisz 20 tesztkört is megfutott a két kilométer hosszú versenypályán.

Sőt, mi több, Negoro még nem is vezetett Teslát ezelőtt, így is könnyedén utasította maga mögé például a Porsche 911 GT3-at, a Ferrari F40-et, vagy a Lamborghini Gallardót. A körrekordot továbbra is a Nissan GT-R Nismo tartja 1:00.3-mal.

A videót január 22-én rögzítették, és Negoro szerint ha megfelelő gumik vannak az autón, akkor akár 1:01-es időt is tudott volna vele menni.

Azt is kiemelnénk, hogy bár rendesen át lett alakítva ez a Model 3, a hajtáslánchoz nem nyúltak hozzá. Mivel ez egy elektromos autó, ez nem nagy meglepetés, de látszik belőle, a gyári változat is veszett gyors. Mivel a technológia továbbra is fejlődik, számíthatunk még hasonló videókra.

