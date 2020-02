A Mercedes-AMG, és a Cigarette Racing tizenkettedik közös munkájából született meg az 59’ Tirranna AMG Edition, mely a Miami Nemzetközi Hajókiállításon mutatkozott be. A motorcsónakhoz egy egy példányban elérhető, Mercedes-AMG G63 Cigarette Edition is tartozik.

A Tirranna AMG Edition hat darab, szuperfeltöltővel ellátott, 4,6-literes V8-as Mercury Racing 450R-es külső motorja hatalmas erőket tud megmozgatni.

Egyenként mindegyik 450 lóerős, így összesen 2700 lóerőre képes. Ennek megfelelően a hajó akár a 129 km/h-s sebességet is el tudja érni. Girostabilizátora 80%-kal csökkenti a rázkódást, így a zűrösebb vizeken is stabil marad, A dokkolásnál való könnyebb manőverezés érdekében pedig elől, és hátul is van egy-egy hajtómű.

A csónak belseje kárpitozott, és kék-bézs színekben díszeleg. Ennek az anyaga hővisszaverő, így a nyári kéjutazások alkalmával sem sül meg benne az ember.

A műszerfalon hatalmas digitális képernyők találhatóak, olyan nanokezelt felülettel, ami megszünteti a tükröződést, és hőálló.

A szórakozásra vágyóknak egy 29 hangszórós, 5200 wattos hangrendszer áll a rendelkezésére, míg a hajó hátsó részében egy mosogatóval és grillsütővel is ellátott „konyha” is van.

A fedélzet alatti belső részen egy kanapé, hűtő, franciaágy, és egy fürdőszoba rejtőzik, utóbbiban még zuhanykabin is van.

A Tirrannának a párja, a G63 Cigarette Edition ugyanazt a fekete-arany festést kapta meg, még a 22-colos felniken is megtalálható ez. A frontrész alsó részén egy ágtörő van, oldalt pedig kisebb lemezek futnak végig.

Belül ugyanazokkal a kék és bézs elemekkel találkozhatunk, amelyekkel a hajó belsejében is, illetve az utasajtó kilincsén, és a padlón a Cigarette Racing logója látható.