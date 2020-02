Több olaszországi forrás is felvetette, hogy az Alfa Romeo már idén tavasszal leállítaná kompakt ferdehátújának, a Giuliettának a gyártását.

Értesülések szerint a cassinoi gyárban már 40-70% százalékkal csökkentik a napi gyártási számot a kereslet csökkenése miatt.

A Giulietta gyártásának leállításával hely szabadulni fel a cassinoi gyárban, ahol a Fiat-Chrysler a leendő Maserati SUV-t gyártaná, ami a Levante alá érkezne.

Az FCA továbbra is a prémium márkái felfuttatásában látja a rövid távú nyereséget, míg például a Lancia gyakorlatilag megszűnt létezni.

A Giulietta jövője is igen sötét, miután az Alfa Romeo továbbra is küszködik az előre kitűzött eladási számok elérésében. Jelenleg nem terveznek utódot a kompaktnak, a márka, aminek költségvetését csökkentette is az anyacég, inkább a Tonale crossoverre fókuszál.

A gyártó legutóbbi terveiből az derül ki, hogy még legalább egy SUV modellt szeretnének piacra dobni, az európai B-szegmensben az Audi Q2, BMW X1 és a Mercedes GLA ellen, legkésőbb 2022-ig.

Talán a 3 SUV modellel a palettán (Stelvio,Tonale, és az előbb említett kisebb crossover) az olasz márka meg tudja erősíteni pozícióját a gyorsan változó piacon, ahol az olyan kompakt ferdehátúak, mint a Giulietta egyre kevésbé jutnak szóhoz.

Az Alfa Romeo Giulettát eredetileg 2010-ben dobta piacra Európában az olasz gyár, és két komolyabb faceliftet is kapott 2014-ben és 2016-ban, legutóbb pedig egy kisebb frissítést 2019-ben.