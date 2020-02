Közel két éve, hogy a 38 éves Walter Huang, az Apple szoftverfejlesztője halálos balesetet szenvedett Tesla Model X-e volánja mögött. A tragédia még 2018. március 23-án történt, amikor Huang éppen munkába tartott a kaliforniai 101-es autópályán.

A soför egy biztonsági korlátba csapódott bele, miközben a robotpilóta mód be volt kapcsolva. Családja azóta gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyújtott be keresetet a Tesla ellen.

A Reuters friss cikke szerint az amerikai autópályaügynökség (NHTSA) nyomozása alapján Huang már korábban jelezte a gyártó felé, hogy ugyanezen a szakaszon a robotpilóta a záróvonalat átlépve mindig egy lehajtó felé kanyarodna.

A nyomozók elemezték az adatokat, amit az autó Huang korábbi útjain rögzített, és ezekben található több olyan eset is, amikor közbe kellett avatkoznia, amikor az Autopilot kanyarodni akart.

A halálos balesete előtti hat másodpercben azonban az autó nem érzékelte Huang kezét a kormányon, sőt, előtte 18 percig nem is tette rá, és semmilyen kitérő manővernek, vagy fékezésnek a nyomát sem fedezték fel az adatokban.

A rendszer két vizuális, és egy hangos figyelmeztetést is küldött neki, amiért levette a kezét a kormányról, de más bizonyítékok azt is megmutatják, hogy a sofőr ebben az időszakban a telefonjával is játszott.

Az NHTSB szerint „a legtöbb játékos általában két kézzel szokott játszani a telefonján”, bár azt is hozzáteszik, „a naplók nem rendelkeznek elég információval arról, a Tesla sofőrje a baleset időpontjában is a játékkal játszott-e.”

Az NHTSB emellett amiatt is aggodalmát fejezte ki, hogy a Tesla sofőrök túlságosan elkényelmesednek a robotpilóta használata miatt.

Azonban a rejtélye az egész ügynek az, hogy Huang miért kezdett el a telefonjával játszani az autópálya olyan szakaszán, ahol tudta, hogy gond lehet?

Az NHTSB még februárban tart egy meghallgatást arról, mi lehetett a baleset legfőbb oka, a Tesla pedig nem kívánta kommentálni az újabb fejleményeket.