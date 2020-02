Jövő hétfőtől kezdve egy hétig szünetelteti az elektromos I-Pace gyártását a Jaguar, mégpedig akkumulátorhiányra hivatkozva.

A The Times cikke szerint a Jaguar I-Pace litiumionos akkumulátorai a dél-koreai elektronikai óriás LG Chem lengyel, wroclawi üzeméből kapja.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Mercedes-Benznek, és az Audi is hasonló problémákkal küszködik, az E-Tron, az EQC és az I-Pace is ugyanebből a gyárból kapja az energiaforrásait, ahol minőségellenőrzéssel kapcsolatos problémák miatt lassult be a termelés.

A Jaguar Land Rover szóvivője által a The Drive-nak eljuttatott közleményben elmondták:

„A Jaguar Land Rover grazi üzemében módosítanunk kellett a gyártási naptárat a beszállítási tervezettel kapcsolatos átmeneti problémák miatt. A beszállítónkkal együtt azon dolgozunk, hogy ez a lehető legkevésbé érintse vásárlóink rendelését.”

A Handelsblatt időközben arról írt, hogy a Mercedes-Benz EQC kiszállításai a tervezettnél jóval kevesebb alkalommal valósultak meg, mivel az LG Chem gyára „nem tudta őket egyenletesen jó minőségű akkumulátorokkal ellátni.”

A Jaguar 2018 óta igyekszik szélesíteni beszállítói hálózatát, akkor szeptemberben írtak alá egy szerződést a Samsunggal, hogy gödi üzemükből 21700 akkumulátorcellával lássák el őket évente.

Ez jelzésértékű lehet, ugyanis a Samsung által gyártott akkumulátorok merőben mások, mint amit az LG Chem az I-Pacebe termel.

Videón a Jaguar I-Pace, amely 2019-ben az Év Európai Autója díjat is elhódította.