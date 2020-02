A költségcsökkentési terveinek felpörgetésének következtében a Daimler akár 15 ezer dolgozótól is megválhat, hivatkozott a Handelsblatt cikkére az Automotive News Europe.

A Mercedes-Benz anyacége még novemberben jelentette be, hogy legalább tízezer munkahelyet szüntetnek meg.

Emellett legalább 1,4 milliárd euróval szeretnék csökkenteni kiadásaikat 2022 végére, ezt a határt a Handelsblatt szerint bőven átléphetik.

A Daimler az újabb csomagot éves sajtótájékoztatóján fogják bejelenteni, mondja a lap, akik arról is írnak, hogy a vezérigazgató, Ola Kallenius olyan veszteséges projekteket is elkaszálna, melyek nincsenek kapcsolatban a gyártó fő üzleti politikájával.

A Handelsblatt szerint a kínálatukon is ritkíthat a márka. A Mercedes csúcsának számító S-osztályú szedán kupé és kabrióváltozata is mehet a levesbe, de a B-osztály sorsa is bizonytalan.

Az X-osztályú kisteherautó gyártásának beszüntetését már tavaly májusban kihirdették, továbbiakról a Handelsblatt kérdéseire a Daimler szóvivője nem óhajtott válaszolni.