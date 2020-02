Az 1016 Industries nevű cég legújabb csomagja, amit az olasz sportutómárka terepkupéjára készítettek, vizuális- és teljesítménybeli módosításokat is tartalmaz, egy telefon applikációval kiegészítve.

A kasztnit üvegszálból vagy szénszálból készítik, a megrendelő kívánsága szerint, ez 100 mm-el szélesíti meg a hátsó lökhárítót és 87 mm-el az elsőt, amivel még vadabb és sportosabb külsőt ad az amúgy sem szerénykedő SUV-nek.

Az új lökhárítókat kiegészítendő szénszálas első splittert, szénszálas oldalküszöböket, egy új hátsó diffúzort,és új tető-, és csomagtartó-légterelőt is kapott az autó.

A Lamborghini Urus 4 literes biturbós V8-a alapjáraton is 641 lóerős. Az 1016 Industries kétlépcsős tuningot készített a motor elektronikájának átalakításával, az 1. csomaggal 780 lóerőre, a 2. csomaggal 840 lóerőre is fel lehet húzni a teljesítményét.

Ami érdekes még ezekben a teljesítménycsomagokban, hogy egyik miatt sem veszíti el a motor a gyári Lamborghini garanciáját.

Galéria: Lamborghini Urus - 1016 Industries

16 Fotó

Az ECU változtatásai drasztikusan növelik az Urus teljesítményét, és a cég azt nyilatkozta, hogy a megrendelők számára elérhető lesz egy app is, mellyel ki és be tudják kapcsolni a motort, annak adatait nyomon követhetik, és köridőt is mérhetnek további funkciók mellett.

„Az Urus fantasztikus megvalósulása annak, amit a Lamborghini megálmodott annak idején az LM002-vel.” – nyilatkozta a cég vezérigazgatója Peter Northrop. „ Az a szenvedélyünk az 1016 Industries-nél, hogy egyedi szénszálas kiegészítőket készítsünk olyan fantasztikus platformokra, mint az Urus, a világ legegzotikusabb autóit varázsolva belőlük.”

„Az 1016 Industries limitált kiadású Urus-a olyan megszállott rajongóknak készült, akik a vezetési élményt egy újabb szintre szeretnék emelni.”