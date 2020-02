Közismert, hogy a Lancia Delta Integrale Evo egy tökéletes izomautó, de a lenti videóban megismert példány még a szokásosnál is erősebb. A kifejezetten hegyifutamokra átépített darab talán a legbrutálisabb Integrale a világon.

Ahogy a manapság még (elég meredek áron) megvásárolható utcai változatban, ebben a Lanciában is egy 2.0-literes, négyhengeres turbómotor dolgozik, de hála egy rakás módosításnak, teljesítménye a 700 lóerőt is eléri. És ahogy a videón látszik, ezt teljes egészében ki is használja.

A hegymászóban a turbó folyamatosan fütyül, miközben az oldalra kivezetett kipufogók minden adandó alkalommal lángokat lővellnek ki magukból.

A hang alapján úgy tűnik, mintha a váltót is kicserélték volna egy szekvenciális darabra, legalábbis a villámgyors áttétek alapján.

No, és persze a külseje. Az autó elejéről leszedték a fényszórókat, a légbeömlőket, és a hűtőrácsokat, így lecsupaszítva a lökhárító mögött simán rálátni a hűtőre.

Az első és hátsó kerekeknél is ívelt sárvédőket láthatunk, emellett egy hatalmas hátsó szárny tornyosul mögötte, melynek a feladata az aszfaltra ragasztani a kocsit.

Fogalmunk sincs, mennyibe került ezt a Delta Integralét megalkotni, de biztosan nem volt olcsó. Remélhetőleg a jövőben további hegyoldalakat is felszánt Európa-szerte, és nem sérül meg közben.

