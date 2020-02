Képzeld el, hogy beköszönt a világvége, egy vírus kiirtotta a lakosság nagy részét, vagy a Földet nagyjából lakhatatlanná tette. Te vagy az egyike a túlélőknek, és nomádként jársz ide-oda, ha éppen kifogysz az erőforrásokból.

Egy olyan járműre lesz szükséged, amire lehet támaszkodni, ami bárhova el tud menni, és megnöveli a túlélési esélyeidet. A Sherp mindezt teljesíti, és többet is. És felhajtható a szélvédője, márpedig már ezért megéri beruházni rá.

A négykerekű jármű mellesleg kétéltű, és hála karosszériájának elég jól is lebeg a vizen. Minden kerékben külön benzintank van, ezek egyenként 55, összesen 220 liter benzint tudnak tárolni.

Emellett hála a Kubota 1,5-literes turbódízelének, 44 lóereje van, de csupán 2-2,6 liter üzemanyagot fogyaszt egy óra alatt, tereptől függetlenül. Plusz a kerekekbe külön nyomásszabályozó rendszer van beépítve, azaz menet közben belülről is felfújhatjuk a kereket.

Egy ötsebességes kézi váltó juttatja el az energiát mind a négy kerékre, a Sherp ezzel akár 60 cm-es akadályokon is át tud menni, és akár 36 fokos emelkedőkön is felmegy.

Szárazföldön 40, vízben 6 km/h a végsebessége, a két terep közötti különbségekhez könnyen alkalmazkodik. Emellett a Sherp egy helyben is meg tud fordulni, benne pedig négy ágyként, vagy padként használható ülés található, hat férőhellyel.

Galéria: Sherp ATV Is The Ultimate Vehicle To Survive The Zombie Apocalypse

9 Fotó

A tárolás a padlólemezek alatti helység feladata, itt 170 liternyi hely elérhető minden szükséges felszerelés elhelyezésére, de akár egy ötödik benzintank beszerelését is kérhetjük.

A fenti, a Barcroft Cars’ Ridiculous Rides által készített videón lehet megnézni mozgásban ezt a szörnyet, ami eléggé űrutazás-szerű hangulatot kelt, a srácok akár a NASÁnak is besegíthetnének holdjárótervezésben.

A Sherp kezdő ára 30 millió forintnak megfelelő dollár körül alakul, és a honlapjukon található katalógus alapján van olyan kiszerelés, melynek platója is van.