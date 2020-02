Jan-Erik Lönnqvist finn kutató próbált meg alámerülni az autósok elméjében, és ennek eredménye az a nemrég megjelent tanulmány, amely arra jutott, hogy a német luxusautókat használók nagyobb eséllyel köpnek a szabályokra, mint mások.

Lönnqvist 1882 autóssal töltetett ki egy személyiségtesztet, melyben arra is rákérdezett, hogy az alanyoknak milyen autójuk van, és ez alapján jutott arra a következtetésre, amelyre.

Persze ez csak statisztikai felmérés, és maga a készítő is elismeri, hogy azok nagy része, aki egy Audiban bunkó tud lenni, az valószínűleg a magánéletében is az volt előtte, illetve hogy azért rengeteg olyan ember is vásárol BMW-t, aki amúgy meglehetősen tiszteletreméltó.

Forrás: Bp-i Autósok Közössége