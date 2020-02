Kezdhet izgalmas lenni a várakozás a VW Golf GTI szerelmeseinek, hisz első alkalommal kémfotók kerültek elő a nyolcas Golf kínálatának királyáról, a TCR-ről.

Az „alap” Golf GTI-ről hasonló képek már előkerültek, és ki is szivárogtak, de ez az első alkalom, hogy megnézhetjük magunknak a Golf GTI TCR-t. Első pillantásra ez egy sima GTI-nek tűnhet, de a helyzet bonyolultabb ennél.

Galéria: 2021 VW Golf GTI TCR spy photos

14 Fotó

Több apró jel árulkodik arról, hogy ez az erősebb változat. Elsőként, ez az eddig látott GTI prototípusoknál alacsonyabban ül, tehát vélhetően sportfelfüggesztések vannak rajta,

A furatokkal teli első féktárcsa a második dolog, de a nagyobb felnik sem olyannak tűnnek, amelyet egy sima GTI-n használna a gyártó.

Az itt látható ovális kipufogócsövek nagyobbak, mint a korábbi GTI prototípuson, ez is a TCR elméletet támasztja alá. Emellett a fotósok azt is elmondták, hogy a lökhárító mögött rejtőző hűtő is nagyobb kissé, mint a GTI-ben látott – ezt sajnos nem tudjuk megerősíteni.

Amennyiben ez valóban a TCR, akkor még egy nagyon korai változat, melynek nincs meg a végső összes különös ismertetőjegye, mint az itt láthatónál nagyobb tetőspoiler, a dffúzor, vagy az agresszívabb kasztni.

Ha az előző Golf GTI TCR-t vesszük alapul, a beltérben is lesznek változások, új ülések, szénszálas elemek, stb.

Az új Volkswagen Golf GTI TCR nagyjából 300 lóerőt kap majd 2.0-literes, négyhengeres turbómotorjából, amely egy automata DSG-váltón át kerül az első kerekekre.

Egyelőre arról nincsenek hírek, hogy a kínálatban a hatsebességes kézi váltó bent marad-e. A Golf GTI-nél elérhető lesz a DSG mellett. A standard GTI 245 lóerejével a felállás egyik legkeresettebb darabja lesz, márciusban Genfben mutatják majd be.