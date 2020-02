Őrület, hogy egy egyszerű csomagolási hiba évtizedek után egy hétszámjegyű összeget eredményezhet, de ez történt egy nemrég talált Hot Wheels matchboxszal.

Joel Magee, akit Amerikában The Toy Scoutként („A játékkutató”) ismernek, és több műsorban is szerepelt, talált egy Hong Kong Chevy Camaro Hot Wheels modellt, amely több, mint 100 ezer dollárt (30 millió forint kb.) ér.

Amiatt ilyen drága, hogy eredetileg sose kellett volna az ügyfelekhez jutnia. A tervezőknek készített darabok ezek, melyet nekik zománccal kellett bevonniuk, hogy lássák az egyenetlenségeket. Csak néhány került ügyfelekhez.

Galéria: Rare White Enamel Chevy Camaro Redline Hot Wheels

3 Fotó

A Chevy Camaro egy a 16 darabból, melyet 1968-ban gyártottak, amitől csak még ritkább lesz, emellett ez a Hot Wheels 1968 és 1977 között gyártott Redline sorozatának egyik legnépszerűbb darabja.

Magee ezt egy matchbox-gyűjteményben fedezte vel, majd egy szakértővel egyeztetve arra jutottak, hogy valószínűleg ez az egyetlen létező darab.

„Egész életemben játékokat gyájtöttem, ez a Camaro matchbox pedig az ilyenek Szent Grálja. Hihetetlenül örülök, hogy a gyűjteményemhez adhatom. Ez annyira ritka darab, hogy nem is tudni más ilyenről.” -, mondta, majd hozzátette, újonnan 59 centért adták, ma már százezer dollárnál is többet érhet.

Most, hogy tudja, mennyire ritka matchboxszal találkozott, ezt is magával viszi gyűjteménye Amerika-turnéjára. És bár most otthon valószínűleg mindenki szalad a padlásra áttúrni a gyerekkorából megmaradt kisautókat, lelomboznánk őket. Ha a legritkább darab is „csak” 30 millió forintot ér meg, gyanús, hogy nem sok más olyan modell van, amivel korán nyugdíjba lehet vonulni.