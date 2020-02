2019-ben egyetlen autóra sem szereltek kerékbilincset, árulta el a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság a vezess.hunak. Ennek azonban nem az autósok megjavulása az oka: bár szerintük jobb a helyzet, mint 2018-ban, a hasonló eseteket tavaly inkább az autó elszállításával orvosolták.

Erre tavaly 2372 esetben került sor, ami 300-zal kevesebb, mint a 2018-as szám, amikor még alkalmazott a FŐRI bilincseket, és ahogy azt elmondták, a legtöbb esetben sem elszállítják a tilosban parkoló járműveket, csak pár méterrel arrébb rakják, pl. ha a BKV járatainak útját akadályozzák.

Azt is hozzá kell tenni az adathoz, hogy azokon a területeken, ahol nem a FŐRI ellenőrzi a parkolást, a közteresek továbbra is alkalmazhatnak (és alkalmaznak is) kerékbilincseket, szóval nem arról van szó, hogy most szabad lett a vásár.

Forrás: vezess.hu

Egy fantasztikus, magyar felirattal ellátott összeállítás arról, hogy a Ford v Ferrari című film ugyan remekül sikerült, ám olyan jeleneteket is a vászonra vitt, amik a valóságban eltérő módon történtek.