Az elektromos kisteherautók világában a GMC Hummerje újoncnak számít a már hónapok, sőt, évek óta ismert darabok között. A GM azonban nem szeret késve érkezni a buliba, ezért azt mondják, az új Hummer már 2021 őszén a kereskedésekbe kerülhet, akkor, amikor más hasonló villanyautók is érkeznek.

Egy szerdai előadáson a General Motors elnöke, Mark Reuss már arról beszélt, hogy a Hummer lehet az első elektromos kisteherautó a piacon.

Ez mindenképpen merész kijelentés, tekintve, hogy például a Rivian R1T-je már idén megérkezhet. Reuss vagy nem tudott erről, vagy nem tartja a Riviant vetélytársnak.

Akárhogy is, a Rivian dolgozik saját versenyzőjén a szegmensben, és eddig jól is haladnak. Amennyiben minden a terv szerint halad, ők lesznek az elsők.

Azt is nehéz nem észrevenni, hogy a GM nem a legjobban áll az elektromos autók terén. Bár az EV1-gyel még a 90-es években világelsők voltak ezen a téren, jelenleg egy ilyen modelljük van kihozva, a Bolt, ami enyhén szólva messze van a Hummertől.

A cég az utóbbi években teljesen kivonult a hibrid szegmensből, elkaszálták a Chevrolet Voltot, és a Cadillac ELRt, és a Hummer bejelentéséig mély csend volt náluk ezen a fronton.

Nem kérdés, hogy a Tesla a Cybertruck bemutatójával sokkolta a kategória világát, és akár a jelenlegi formájában kerül gyártásra, akár nem, minden szem a Teslára szegeződik.

Tekintve, hogy az amerikai gyártóknak a kisteherautók hozzák a napi kenyerét, hatalmas nyomás van a hagyományos márkákon, hogy a kaliforniaiak ne verjék meg őket hazai pályán. Ez vezethetett el az elektromos Hummer ötletéig.

Ha a Riviant esetleg nem is számítjuk, így is hatalmas a verseny. A Ford elektromos F-150-ese is jövő ősszel jön, a Cybertruck szintén 2021-ben. A kézzel épített Bollingernek is a következő év van megszabva megjelenési dátumként, és a Hummeren is van mit dolgozni még, ha mindegyiket meg akarják verni.