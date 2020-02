Az egyértelműen kijelenthető, hogy a Volkswagen dízel-botránya nem csak magát a gyártót, hanem az egész iparágat érzékenyen érintette, hiszen ez volt az első nagy volumenű ügy, ami után a dízelmotorok és azok környzetre gyakorolt hatása a rivaldafénybe került.

Az ezt követő sorozatos szigorítások és büntetések más gyártókat is arra kényszerítettek, hogy inkább a benzines, hibrid illetve tisztán elektromos-hajtású autók felé orientálódjanak, többen pedig már hónapokkal ezelőtt bejelentették, hogy a dízellel már nem is számolnak a jövőben.

Ennek fényében nem meglepő, hogy az ilyen motorral szerelt modellek száma csökkenést mutat, ha értékesítési számokról van szó, mint ahogy az sem nagy újdonság, hogy egyre többen kapnak kedvet az elektromos autók kipróbálására.

Az ACEA autógyáói szövetség mint mindig, most is elkészítette legfrissebb, 2019 utolsó negyedévére vonatkozó kimutatását, amely szerint már csak 29.5 százalékos volt az újonnan regisztrált, dízelmotorral kínált modellek aránya, ami a már egy évvel korábbi, szintén alacsony részarányt is alulmúlta további 3.7 százalékkal.

Az adatokban akadnak ugyanakkor érdekességek is, hiszen a jelek szerint Európa két legnagyobb autópiacán, Németországban és Franciaországban még kitartanak a dízelmotorok mellett, ott ugyanis 2019 utolsó negyedévében ezen a fronton 4.3 és 7.3 százalékos növekedést regisztráltak.

A dízel gyengélkedésének a benzines autók a legnagyobb haszonélvezői, a piaci részarányuk továbbra is elképesztően magas, 57.3 százalék, aminek elérésében nagy segítség volt az előző negyedévben produkált 11.9 százalékos növekedés.

És akkor ugorjunk is gyorsan a nagyobb számok világába, ugyanis az elektromos autók értékesítési száma a megelőző év azonos időtartamához képest 81 százalékos növekedést mutatnak, vagyis egyre többen látják meg a fantáziát az elektromos autókban. A számok persze csalókák, hiszen a tisztán elektromos-hajtású modellek továbbra is csak az összértékesítések 4.4 százalékát teszik ki.

Az elektromos autókhoz hasonlóan a hibrid és plug-in hibrid hajtáslánccal kínált újdonságok is kiugró sikereket értek el, a növekedés ugyanis 86.4 százalékos szinten állt meg.

Nem kell hozzá nagy jóstehetség, hogy kijelentsük, az elektromos autók száma folyamatosan növekedni fog a következő években, hiszen az egyre nagyobb számban megjelenő modellek a vételárra is pozitív hatással lesznek, a technológia fejlődésének köszönhetően a hatótávolság is egyre inkább kielégítő, a töltőállomások száma pedig szintén folyamatosan nő.