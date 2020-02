Nehéz dolga van most a piacon annak a gyártónak, amely elektromos autók frontján kívánja megszorongatni a Teslát, hiszen Elon Musk cége valósággal szárnyal, a részvények értéke az egekben van, és a kezdeti megtorpanás után úgy tűnik, végre tényleg a sínen vannak.

Ennek ellenére többen is megpróbálják eltávolítani őket a trónról, köztük a sokáig félvállról vett Lucid Motors is, ám mostantól érdemes lesz velük is számolni, hiszen az áprilisi New York Motor Show-n jön az Air, amely megjelenését és specifikációját tekintve is méltó ellenfele lesz a Tesla Model S-nek.

A gyártó közleménye szerint elsőként a "Dream Edition" példányok kerülnek majd értékesítésre, ezek egyedi fényezéssel, hosszan elnyújtott üvegtetővel, intelligens Micro Array LED-technológiát használó világítással különlegess kivitelt jelző logóval kerülnek majd a tulajdonosokhoz.

Fontos információ, hogy a Lucid ügyvezetői székében a Tesla Model S programját 2009-2012 között felügyelő Peter Rwlinson ül, vagyis egy olyan személy, aki pontosan tisztában volt azzal, mit kell alkotni ahhoz, hogy a Model S esetlegesen frissített változatát is felül tudják múlni.

És bár egyelőre nem tudni, hogy Elon Musk mivel készül a második-generációs változat esetében, az már biztos, hogy a Lucid Air egy 900-volt fölötti elektromos rendszerrel érkezik, ami jócskán túlszárnyalja a Tesla 400-voltos rendszerét, de még a Porsche Taycan által alkalmazott 800-voltost is sikeresen felülmúlja.

Ennél egy fokkal érdekesebb történet, hogy a Lucid Air egyetlen töltéssel 643 kilométer megtételére lesz képes, mindez ráadásul az amerikai környezetvédelmi hatóság, az EPA szerint mért érték, amely jellemzeően a valósan elérhetőnél is szigorúbb értékekekt ad meg, így az sem kizárt, hogy első szedánként az Air akár a 700 kilométeres hatótávolság határába is elmerészkedhet.

A Lucid Air első, 2016-os bemutatásakor Rowlinson azt mondta, egy 130 kWh kapacitású akkumulátor teszi majd lehetővé a 640 kilométer körüli hatótávot, ám most közölte, a technológia fejlődésének köszönhetően ehhez egy kisebb kapacitású telep is elég lesz, ami a modell összsúlyára is pozitívan hathat.

A fenti értékekből és az autó megjelenéséből már látszik, hogy komoly feladat elé néz a Tesla, ha meg szeretné tartani az ügyfeleit, ám egyelőre csak a csúcskategóriás modellváltozataik esetében kell aggódniuk, hiszen bár eredetileg úgy volt, hogy a Lucid 52 ezer dollár, vagyis 16 millió forint környékén dobja piacra a belépőszintű variánsokat, végül változtattak, és leginkább a csúcsot jelentő, 100 ezer dollár, azaz 30 millió forint fölötti árcédulával rendelkező luxus kivitelekre fókuszálnak, és olyan típusok ellen versenyeznek, mint például a Mercedes-Benz S-osztály.

Az Air gyártása a vállalat arizónai telephelyén veszi kezdetét, az első példányok pedig még 2020 utolsó negyedévében az ügyfelekhez kerülhetnek.

Galéria: Lucid Air