Bár a Lexus LC 500-as eddig is sokak kedvenc túraautója volt, az új verziót mégis sokan várják tűkön ülve. Bármennyire szép autó is, 5.0-literes, V8-as motorja nem elég erős egy BMW M-hez, vagy egy Mercedes-AMG-hez képest.

Egy gyorsabb LC F megoldhatná a problémát, és már évek óta pletykálnak egy ilyen modellről. A Lexus el is ismerte, hogy egy új nyolchengeresen dolgoznak két turbóval, amelyeket előbb verseny, majd utcai autóikban fognak használni. Most meghallgathatjuk, hogyan is hangzik.

A Lexust az LC versenyautónak ennek a biturbós motorjának a tesztelésén kapták rajta. Ez a variáns majd a májusi nürburgringi 24 órás versenyen vesz majd részt. Nem sokat kell várni, hogy akcióban lássuk az erőforrást, de most azt is meghallgathatjuk, hogyan szól.

Mivel ez egy versenypályákra készített váltózat, a magas hangú visítás a váltókból a közúti verzióban nem lesz jelen, és bár általában két turbót rakni egy motorra kicsit csendesebbé szokta azt tenni, itt nem lép fel ez a probléma, sőt.

Az új motor vélhetően egy 4.0-literes darab lesz, és vűrhatóan valahol 600 lóerő körül fog teljesíteni. Ez komoly javulás az LC 500 471 lóerejéhez képest, szóval várhatóan a százra való gyorsulás is gyorsabb lesz 4,8 mp-nél. A gyártó amúgy hivatalos bejelentést még nem tett az LC F-ről (ha lesz), de a nürburgringi 24 órás szerintünk remek alkalmat adna erre.