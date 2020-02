A hamarosan kezdődő 2020-as Chicagói Autószalon előtt egy ettől független technológiai rendezvény is megrendezésre került, melyen a Ford közelebbi bepillantást, és egy tesztkört is tartott az érdeklődőknek a Mustang Mach-E gyártás előtti prototípusában.

A tavaly novemberben, Los Angelesben bemutatott modell sokakat meglepett, mind az újságírók, mind a vásárlók között.

A sportos SUV négyüléses, de emellett is bőven van helye hátul, és ahogy a GT Spirit videóján is látszik, így is komoly gyorsulási mutatókat képes elérni.

A hátsó, és összkerékmeghajtásban kínált Mustang Mach-E egy normál, opcióként nagyobb táv megtételére alkalmas akkumulátort tartalmaz, attól függően, hogy milyen beállításban, és melyik darabot használjuk, ez 340-480 km-t jelent.

Amikor majd megvásárolható lesz, az alapváltozat 330 lóerővel, és 565 Nm-es nyomatékkal fog rendelkezni, így 5 mp alatt lesz majd százon.

Emellett azonban két erősebb változat is elérhető lesz, a Mach-E GT, amely 4 mp alatt teszi meg ugyanezt, és a GT Performance Edition, amely 460 lóerőt tud majd 830Nm-es nyomatékon.

Fotó: Mach E Forum