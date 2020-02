A Volkswagen következő sorozatgyártásba kerülő tisztán elektromos-hajtású modellje az ID 4 SUV lesz, ám az Autocar információi szerint valószínűtlen, hogy annak bemutatójára a tervezett időpontban, vagyis az áprilisi New York Auto Show-n sor kerül.

Az elektromos-hajtású, kupé stílusú SUV bemutatója így júniusra csúszhat, otthont pedig az újjáélesztett Detroiti Autószalon adhat majd neki.

Hogy mi okozza a csúszást, az egyelőre nem ismert, mindenesetre az biztos, hogy a modelltől az amerikai és az európai piacon is sokat remél a vállalat, ezért nem kizárt, hogy minden fronton a tökéletességre törekednek, hogy az ID 4 minél jobb fogadtatásban részesüljön.

Az ID SUV-ból egyébként két változat is készül majd, amik jelen információk szerint az ID 4 és ID 5 neveket fogják viselni. Előbbi esetében kupészerű sziluettel kell számolnunk, míg utóbbinál hagyományosabb, SUV-ra jellemző vonalakkal találkozhatunk, és szinte biztosak lehetünk abban is, hogy a 2017-ben leleplezett Crozz tanulmány síneken csúszó ajtaját is lecseréli majd a gyártó.

Galéria: VW I.D. Crozz tanulmány

Az ID 4 és ID 5 modellek Európában, az Egyesült Államokban és Kínában fognak készülni, ezzel is jelezve, hogy globális szinten is meghatározó típusoknak tartja ezen modelleket a gyártó.

"Már 2020-ban el szeretnénk érni azt a szintet, amikor évi 100 ezer eladott elektromos-hajtású modellről beszélhetünk", nyilatkozta 2017-ben Herbert Diess, a Volkswagen Csoport elnöke. "Ez azonban csak a kezdet, 2025-re, amikor már több ilyen autóval is rendelkezni fogunk, az egymilliós eladási számban gondolkodunk", tette hozzá.

A gyártó közleménye szerint a két SUV a sportautók dinamikus vonalvezetését és az SUV-klra jellemző sokoldalúságot valamint terepképességeket kombinálják majd, miközben odabent legalább olyan tágasságra kell számítani, mint a Tiguan Allspace esetében.

A 2017-ben bemutatott előfutárként szolgáló ID Crozz két villanymotorral, 4625 mm-es hosszúsággal, 1891 mm-es szélességgel, 1609 mm-es magassággal és 2773 mm-es tengelytávval hívta fel magára a figyelmet, így nem kizárt, hogy a sorozatgyártott példány esetében is hasonló méretekkel kell majd számolnunk.

Galéria: Volkswagen ID.4 kémfotók