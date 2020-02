A 8-as Golf és az új Skoda Octavia tavaly év végi bemutatója valamint a szintén új Seat Leon januári debütálása után eljött az ideje annak, hogy a Volkswagen Csoport sokak által legvonzóbbnak tartott ferdehátú modelljével is megismerkedjünk.

Az új A3 bemutatójára a márciusban megrendezésre kerülő Genfi Autószalonon kerül majd sor, ám nem kell addig várnunk, hogy megtudjunk néhány dolgot a sportosabb hangolású leszármazottjáról.

Az Audi némileg szokatlan módon ugyanis megmutatta az S3-at, amiben az is közrejátszhatott, hogy múlt héten kikerült róla néhány fotó az internetre. Bárhogy is legyen, mi csak nyertünk a gyártó döntésével, annál is inkább, mert így néhány specifikációt érintő kérdésre is megválaszolásra került.

Az talán nem meglepő, hogy az Audi S3 Sportback továbbra is 2 literes, turbófeltöltővel ellátott benzinmotorból táplálkozik, ami ezúttal 310 lóerős teljesítményt és 400 Nm-es maximális forgatónyomatékot eredményez. Ez nagyjából 10 lóerővel több, mint amit az előd tudott, miközben a nyomaték azonos szinten maradt.

Galéria: Audi S3 2020

37 Fotó

A Mercedes-AMG A35 és BMW M135i ellen versenybe induló frissített S3 menetrendszerűen megkapja az Audi Sport modellekre jellemző Quattro összkerékhajtást, ezt a kiváltságot csak az R8 V10 RWD és az RWS nem élvezhette korábban.

terítékre kerül a progresszív kormányzás is, miközben a vezetők majd a kiegyensúlyozott, dinamikus és komfort módok között váltogathatnak. Az autóra kerülő 19 colos felnikre helyezett Bridgestone gumik új fejlesztésnek bizonyultak, előbbi dizájnja ugyanakkor csak teljesítményspecifikus hatchback mellé jár majd a vásárlóknak.

Rossz hírrel szolgálhatunk viszont a manuális váltogatás szerelmeseinek, az autó ugyanis kizárólag 7-sebességes, duplakuplungos automata váltóval lesz megvásárolható, ám cserrébe érkezik egy új fejlesztésű felfüggesztés, amely az eddiginél jobb vezetési élményt ígér majd a gyártó tájékoztatása szerint.

Az Audi egyenesen azt ígéri, hogy az S3 a szegmens legdinamikusabb modellje lesz, ám ehhez vélhetően a riváliosoknak is lesz majd néhány szavuk. A tengelytáv hossza egyébként a jelenlegi modellhez képest változatlan marad, ám az autó méretei esetében némi növekedésre kell majd számítani.

Noha egyelőre csak kívülről mutatta meg a gyártó az autót, korábbi kémfotóknak köszönhetően az utastér elrendezését is megfigyelhetjük.