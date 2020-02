Tudtuk, hogy előbb utóbb elérkezik ez a pillanat, hiszen korábban a BMW-től is megerősítették már, hogy a hűtőráccsal kapcsolatban forradalmi változtatásokat fontolgatnhak.

A közvélemény mindezt nem fogadta túl jó véleménnyel, ám a bajor gyártó meglátása szerint nem kell félni az újtól, a látványt pedig idővel megszokják majd az emberek.

Hogy tényleg közeleg az első óriási méretű hűtőráccsal piacra dobott modell azt jól jelezte egy nemrég kiadott teaser fotó az M4 GT3-ról, amelyen már tisztán kivehetők a megnagyobbodott vesék körvonalai. Ha valaki lemaradt volna róla, most bepótolhatja. Íme:

BMW M4 GT3 Teaser

A Frakfurt Motor Show-n bemutatkozó Concept 4 és annak megnövelt méretű hűtőrácsa csak előutár volt, ám nem sokkal később valaki már a gyártósoron is lefotózta a modellt, ahol hasonló formatervvel szerepelt.

Most itt az újabb bizonyíték, ezúttal pedig már a rendszámtábla kerete is fent van a hűtőrácson, ami nem kizárt, hogy kissé furcsán fog mutatni az autón. Egy másik, némi Photoshop munkát sem nélkülöző fotó rá is mutat, hogy nagyjából mire számíthatunk.

Az igazsághoz egyébként hozzátartozik, hogy a Concept 4 bemutatója után felhördülő emberek egy része már kezd megbarátkozni az új designnal, és egyre többen vannak azon a véleményen, hogy annyira nem is volt ez rossz döntés a BMW-től, ám, hogy ez így van-e, azt kizárólag az értékesítési számok fogják tudni bebizonyítani.

Mindenesetre némi gyógyír lehet a sebekre, hogy az új 4-es BMW hátsó részéről is kiszivárgott egy fotó, ami visszafogottabb megjelenést vizionál, vagyis a gyártó nem vállalta be azt, hogy elől és hátul is drasztikus átalakításokat hajt végre.

Rossz hír lehet azonban az új dizájnt ellenzőknek, hogy vélhetően nem a 4-es sorozat lesz az egyetlen, amely alkalmazni fogja az új hűtőrácsot, az ugyanis jó eséllyel az összes jövőben érkező sportos hangolású szedánon megtalálható lesz.