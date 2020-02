Noha a Mercedes-AMG One gyártásában komolynak nevezhető csúszás állt be, a modell még mindig rója a köröket. Legutóbb épp a gyártó amerikai, Georgia államban található főhadiszállássán bukkant fel, ahol a népszerű színész, Mark Wahlberg is szemügyre vehette azt.

Bár a felvétel meglehetősen rövid, az jól hallható, ahogyan a színész azt mondja, hogy megérte a várakozás, illetve, hogy az üléspróbán még nincs túl, ebből pedig könnyen kikövetkeztethető, hogy ő maga is a vásárlók listáján található.

Bár a modell specifikációja lélegzetelállító, talán mindennél többet elmond, hogy a minden bizonnyal luxus- és sportautókhoz szokott színész olyan fejet vágott az autóba történő beülés után, mint amikor egy gyerek megkapja a leginkább vágyott játékát.

A 2017-ben bemutatott AMG One gyártása eredetileg a tavalyi évben indult volna be, ám ennek jelei még most, 2020 elején sem igazán látszanak.

Idő ugyanakkor még van, hiszen a Mercedes azt ígérte, hogy az első ügyfelek 2021-ben vehetik át a kulcsokat, igaz, később aztán az is kiderült, hogy az F1-es motor közúti forgalomban történő használata nem annyira egyszerű feladat.

Az F1-es erőforrások alapjárati fordulatszáma ugyanis jellemzően 5000 rpm körül van, a mérnököknek pedig azon kellett fáradozniuk, hogy az 1.6 literes V6-os turbómortor alapjárati fordulatszámát 1200-ra csökkentsék, amire leginkább a szigorú károsanyag-kibocsátási szabályok és a hangerőt limitáló szabályozások miatt volt szükség.

A több mint 1000 lóerős összteljesítménnyel rendelkező AMG One hajtásába négy villanymotor is beszáll, aminek köszönhetően a vásárlók 350 km/órás végsebességre, és egészen lenyűgöző, 6 másodperc alatti 0-200-as sprintre számíthatnak.

Az autónak külön előnye lehet, hogy 25 kilométer megtételére tisztán elektromos üzemmódban is képes lesz, bár kérdéses, hogy ezen funkcióját hányan veszik majd igénybe.

Galéria: Mercedes-AMG One