Már többször is beszámoltunk a rendőrség Pofátlan(tan)ítás nevű akciójáról, melynek lényege, hogy jelöletlen, civil autókból figyelik, és mérik a szabályszegő autósokat, akikre aztán villogóval lecsapnak.

Nem sok értelme lenne azonban az akciónak, ha nem is tennék közzé, hogy mennyi embert tudnak ilyen módon lekapcsolni, szerencsére az autóknak fedélzeti kamerájuk is van, és az ezekkel készített felvételeket rendre meg is osztják.

A legújabb, és az eddig talán leghosszabb ilyen válogatás rögtön egy erős versenyzővel, egy autópályának a lehajtójára két sávval arrébbról odavetődő autóssal kezdődik, de piroson áthajtás, illetve tiltott helyre behajtás miatt is intézkednek.

Forrás: Rendőrség

