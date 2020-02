Azoknak, akik meg szeretnék rendelni az új B3-mat, 81 000 eurót kell fizetniük a szedánért, és valamivel többet, 83 000-et a kombiért.

Az Alpina variáns a BMW 3 literes, soros 6 hengeres benzinmotorját használja, amiből 455 lóerőt és 700 Nm nyomatékot hoztak ki. A turbók az Alpina speciális áramlássegítő turbóházát kapták, a hajtás továbbá új hűtőrendszert és új légszűrőt is kapott tuningcégtől.

Ugyanaz a ZF 8 sebességes automata váltó található meg a B3-ban is, de azt sportosabbra hangolták, hogy csökkentsék a kapcsolási időt. Bővítették a váltó módjait is, így a komfort módtól a szuper sportig lehet kapcsolni az egységet.

Az Alpina Switchtronic váltópedáljai a csomag részét képezik, de ha a vásárló alumínium váltókat szeretne a kormány mögött, most először erre is lehetősége lesz. A CNC-vel kidolgozott váltókat matt fekete fényezéssel fejezik be.

Alpina B3 Sedan

Galéria: 2020 Alpina B3 Sedan

40 Fotó

Az autók a BMW xDrive összkerék-meghajtását használják, amihez szintén hozzányúlt az Alpina. A hátsó tengelyen az alapcsomag része az önzáró sperrdifi. Ha még hozzávesszük a rajtautomatikát is, akkor azt kapjuk, hogy a B3 szedán 3.8, a kombi 3.9 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t, a végsebesség pedig 300km/h mindkét változatnál.

A vázban továbbá háromféleképpen állítható futóművek kerültek, erősebb rugókkal és vastagabb keresztstabilizátorral.

Az első féktárcsák 395mm átmérőjűek, és 4 dugattyús, Alpina kékre festett féknyergek biztosítják a lehető legjobb lassulást.

Standard még a 19 colos többágú felni, de ha a klasszikus 20 colos Alpina alu felniket szeretné valaki, azért extrát kell fizetnie.

Alpina B3 Touring

Galéria: Alpina B3 Touring

42 Fotó

Egy fantasztikus, magyar felirattal ellátott összeállítás arról, hogy a Ford v Ferrari című film ugyan remekül sikerült, ám olyan jeleneteket is a vászonra vitt, amik a valóságban eltérő módon történtek.